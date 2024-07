Jednym z wyzwań, przed którymi stają lokatorzy mieszkań o niedużym metrażu, jest przechowywanie butów. Buty, które są regularnie noszone, nie powinny być od razu chowane do zamykanych szafek. Należy raczej pozostawić je przez pewien czas w przewiewnym miejscu. Żeby jednak nie zabierały miejsca, warto wykorzystać do przechowywania specjalne stojaki.

Małe mieszkania wymagają pomysłowych rozwiązań, które pozwolą zapanować nad bałaganem i sprawią, że po umeblowaniu zostanie dużo wolnej przestrzeni.

Przechowywanie butów w przedpokoju

Buty najczęściej przechowuje się w przedpokoju w szafach i szafkach na buty. Zanim jednak buty zostaną schowane do szafy, powinny całkowicie wyschnąć po noszeniu. W przeciwnym wypadku może rozwinąć się w nich grzyb. Z tego względu warto wyposażyć przedpokój także w meble, które pozwolą na przechowywanie takich butów. Najłatwiej dostępnym rozwiązaniem jest niewysoka półka na buty, którą można ustawić pod wieszakiem na ubrania. Jeśli jednak potrzebujemy więcej miejsca, taka szafka może nie wystarczyć.

Wtedy warto wybrać inne rozwiązania, np. szyny przymocowane do ściany, na których znajdują się haczyki. Buty można bezpośrednio zawiesić na tych haczykach lub ustawić na zawieszonych na nich półkach. Szyny można przymocować w miejscu, w którym nie będą przeszkadzały i zabierały miejsca w przedpokoju, np. na ścianie, w stronę której otwierają się drzwi wejściowe do mieszkania.

Jeśli zależy nam na zaoszczędzeniu miejsca w przedpokoju lub nie chcemy ustawiać w nim szafy ani szafki na buty, możemy ustawiać obuwie wysoko pod sufitem, na przymocowanych tam półkach. Takie półki mogą znajdować się na każdej ścianie.

Innym sposobem przechowywania butów na ścianie mogą być skrzynki, w jakich przechowuje się warzywa i owoce, powieszone na ścianie (dnem do ściany). Skrzynki można oszlifować i pomalować na różne kolory, a następnie umieścić na ścianie w dowolnym ułożeniu: jedna obok drugiej lub asymetrycznie. Do każdej skrzynki można przymocować sznurek, a do sznurka przypiąć zasłonkę.

Przechowywanie butów w szafie lub szafce

Do zamykanych szaf i szafek można chować buty, których nie nosi się w danym sezonie. Aby jednak nie pogubiły się w nich i nie odkształciły, warto ustawiać je parami na półkach. Jeśli w szafie brakuje półek na buty, mogą je zastąpić tekturowe pudełka. Każdą parę butów można włożyć do osobnego pudełka. Żeby potem łatwo znaleźć tę, której się aktualnie szuka, w pudełku warto wyciąć dość duży otwór i zasłonić go przejrzystą gazą o luźnym splocie. Pudełka można dodatkowo okleić kolorowym papierem albo tkaniną, np. w zależności od rodzaju butów, jakie się w nim znajdują, np. innym kolorem pudełka na kozaki, innym na botki, jeszcze innym na eleganckie szpilki. Kolory pudełek mogą również różnić się w zależności od tego, do kogo należą.