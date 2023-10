Na prezentacji wiosennej ramówki stacji TVN pojawiła się między innymi Małgorzata Kożuchowska . Musimy przyznać, że przygotowała na tę okazję wyjątkową kreację. Nas zachwyciły zwłaszcza jej luksusowe dodatki! Naszą uwagę zwróciła zwłaszcza urocza błyszcząca dwukolorowa bluzka z krótkim rękawem pochodząca z kolekcji domu mody Marni. Aktorka zestawiła ją z marynarskimi spodniami z bardzo wysokim stanem. Granatowe spodnie zdobiły dwa rzędy guzików. Stylizację uzupełniły niebieskie szpilki Christiana Louboutina i kultowa torebka Chanel na łańcuszku. Naszym zdaniem aktorka wyglądała po prostu znakomicie! A wy, jak jak oceniacie jej look? ZAGŁOSUJCIE! Co nowego zobaczymy w nowej ramówce TVN? Zobaczcie! Zobaczcie też: Małgorzata Kożuchowska w złotych spodniach na ramówce TVN. Nie mogła oderwać się od telefonu! O co chodzi? Małgorzata Kożuchowska na ramówce TVN. Podoba wam się zestaw, w którym wystąpiła Małgorzata Kożuchowska: błyszcząca bluzka Marni i spodnie z wysokim stanem? Do swojej stylizacji dobrała torebkę Chanel i szpilki Christiana Louboutina/Moliera2.