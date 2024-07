1 z 5

Co sezon, to nowy „najgorętszy" trend, look, marka – tak, wiemy, czasem można odnieść wrażenie, że moda cierpi na nadpobudliwość i sztucznie napędza koniunkturę na nowe rzeczy, których nie potrzebujemy ani my, ani środowisko.

Ale co innego akcesoria… czy mogłybyście się oprzeć nowej, skórzanej torebce? Czarna, nabijana ćwiekami skóra jagnięca, postarzana, złota metalurgia, wisiorki literujące Dior – czy tylko dla nas te słowa brzmią jak poezja?

Nowa it-bag od Diora, ochrzczona Supple Lady, to bez wątpienia ostateczny obiekt pożądania. Maffashion już jej uległa – zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć jej zdjęcia z tym nowym cudeńskiem francuskiego domu mody i dowiedzieć się o nim więcej.