Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja już teraz jest określany mianem "ślubu dekady", a od zakończenia wesela minęło zaledwie kilkanaście godzin! Do sieci trafiają coraz to kolejne ujęcia z wyjątkowej imprezy, a teraz rąbka tajemnicy zdecydowała się uchylić Maffashion, która pokazała serię ujęć z Michałem Danilczukiem. Tylko zobaczcie!

Tym zdjęciem Maffashion i Michał Danilczuk rozwieją wątpliwości nt. swojej relacji?

Relacja Maffashion i Michała Danilczuka długo pozostawiała wątpliwości dla fanów, którzy zastanawiali się, czy między tą dwójką zaiskrzyło nie tylko na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Para - mimo licznych wspólnych wyjazdów czy wyjść - nie zdecydowała się jednak wprost dokonać "coming outu". Teraz jest jednak jasne, że taneczni partnerzy wspólnie bawili się na niedzielnym weselu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja.

Dzień po weselu Maffashion opublikowała na Instagramie wpis, w którym pokazała serię ujęć z wesela wokalistki. Jakby tego było mało, zwróciła się do pary młodej w liczbie mnogiej, dziękując za zaproszenie:

Roxie, Kevin, wszystkiego co najlepsze! Abyście zawsze mieli tyle powodów do uśmiechu. Dziękujemy za zaproszenie - napisali Maffashion i Michał Danilczuk.

Pod wpisem Maffashion pojawiły się liczne komentarze od fanów, w tym ... pytanie o ślub Julii Kuczyńskiej! W tym temacie influencerka szybko postanowiła się wypowiedzieć - i to w wymowny sposób:

Kto następny? Kiedy powtórka? - napisał partner Michała Kassina.

Czekam na zapro - odpowiedziała przewrotnie Maffashion.

Fani zauważyli też, że Maffashion wprost promienieje i nie omieszkali dać temu wyrazu w komentarzach:

Maff dawno nie widziałam Cię takiej szczęśliwej, wspaniale

Piękna para młoda no i Wy również

Tworzycie z Michałem cudowna parę. Wyglądacie tak naturalnie i swobodnie przy sobie

Instagram @maffashion

Wygląda na to, że wesele Roksany Węgiel i Kevina Mgleja było okazją do doskonałej zabawy dla gości, w tym również gwiazd. Co ciekawe, na imprezie pojawił się również raper Mata, który zabrał ze sobą ukochaną. A jak Wam się podobają kadry Maffashion i Michała Danilczuka? Tworzą fajny duet?

