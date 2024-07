Wianek zamiast welonu jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli ceremonia zaślubin będzie odbywała się na powietrzu. Zamiast welonu można wybrać również królewską tiarę, delikatną woalkę, nawiązujący do minionych lat toczek lub stroik.

Wianek zamiast welonu

Wianek z żywych kwiatów wygląda dziewczęco i romantycznie. Pasuje do sukni w stylu empire (odciętej pod biustem ze spódnicą z delikatnie lejących się tkanin), do ślubu w plenerze, wesela na świeżym powietrzu.

Zamiast welonu – ślubna tiara

Zamiast welonu można wybrać tiarę, czyli ozdobę przypominającą diadem. Może być np. wysadzana cyrkoniami. Taka ozdoba szczególnie wygląda jako dodatek do sukni, która ma rozszerzany dół. Ważne, żeby wybierając tiarę zrezygnować z innej biżuterii.

Delikatna woalka w stylu retro

Woalkę wykonuje się z delikatnej siateczki bądź innej cienkiej tkaniny, która przykrywa część twarzy. Ta ozdoba jest lżejsza niż tradycyjny welon, umożliwia swobodną zabawę. Zamiast welonu warto wybrać woalkę, jeśli pannie młodej zależy na stylizacji retro.

Zamiast welonu – toczek

Toczek nadaje ślubnej stylizacji wytworny i elegancki wygląd. Wykonuje się go z bardzo różnych materiałów: szantungu, woalu, kreszu bądź tiulu. Może być zdobiony piórami, perełkami lub cyrkoniami. Toczek nawiązuje do mody minionych lat, nie należy więc go zestawiać z wyzywającymi, odważnymi kreacjami ślubnymi.

Stroik na spince lub grzebieniu

Stroik ślubny zastąpi welon zarówno w przypadku klasycznej, jak i awangardowej stylizacji ślubnej. Styl vintage idealnie podkreślą florystyczne elementy: kwiaty, liście. Będą one pasowały także do romantycznej sukni ślubnej. Odważne panny młode mogą zdecydować się na stroiki z piórami, np. pawimi czy strusimi.