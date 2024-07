Ozdoba do włosów w formie opaski sprawi, że wyróżnisz się w tłumie, a stylizacja nabierze charakteru. Bez problemu podkreślisz swoją indywidualną naturę dzięki temu, że ozdoby do włosów mają różne wzory, kolory i grubość.

Ozdoby do włosów – gwiazdy, które noszą opaski

Opaski do włosów polubiły i spopularyzowały gwiazdy takie, jak: Taylor Swift, Rihanna, Kelly Osbourne, Blair Waldorf oraz Lana del Rey. Opaski są w tak różnorodnych wzorach i kolorach, że można wykorzystać je do wielu stylizacji.

Opaska – ozdoba do włosów dla romantyczki, i pin-up girl

Opaska może być delikatna, wąska – taka będzie idealna dla kobiet, które posiadają naturę romantyczki. Ozdoby do włosów w formie opasek materiałowych, zdobionych kropkami lub kokardami podkreślą dziewczęcość oraz nadadzą fryzurze frywolny charakter.

Opaska w kropki i/lub z kokardą na czubku głowy, czerwone usta i kocie oczy, to cechy charakterystyczne stylu pin up (charakteryzacji inspirowanych modą lat 40. i 50. XX wieku). Opaski bogate w ozdoby: cyrkonie, korale, perły pasują do stylizacji glamour, pełnej elegancji i szyku. Ozdoby do włosów z motywem kwiatów, piór i koronek, podkreślą romantyczną naturę osoby, która je nosi. Opaski kwiatowe bardzo dobrze pasują do białej koszuli, zwiewnej sukienki, a także dżinsów typu boyfriend czyli szerokich i opuszczonych na biodrach.

Opaska na włosy w stylizacjach sportowych

Do sportowej stylizacji bardzo dobrze nadają się opaski na gumie. Te ostatnie warto mieć ze sobą podczas wyjazdu nad wodę – jednokolorowe idealnie komponują się ze strojem kąpielowym. Na imprezę można śmiało wybrać ozdoby do włosów dekorowane cekinami, brokatem i cyrkoniami. Z kolei na wyjątkowe i uroczyste okazje, takie jak ślub, warto przemyśleć zakup diademu czy tiary (opaski przypominającej koronę).

Ozdoba do włosów a fryzura

Ważne jest, by opaski odzwierciedlały nie tylko twoją naturę, lecz pasowały również do fryzury. Do niesfornych loków bardzo dobrze będzie nadawała się opaska w stylu romantycznym, zaś do gładkiej fryzury z kokiem, warto założyć opaskę w stylu księżniczki. Jeżeli zdecydujesz się na cienką opaskę z kwiatem, pamiętaj, aby inne dodatki ograniczyć do minimum.