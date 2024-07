Ozdoby do włosów powinny być dopasowane między innymi do koloru i fasonu sukni, figury i osobowości panny młodej. Bardzo popularne są kwiaty – świeże, sztuczne, pojedyncze, w formie wianków, haftowane. Ozdoby i suknia powinny tworzyć harmonijną całość.

Ślubne ozdoby do włosów – kwiaty

Kwiaty we włosach należy dobrać do koloru włosów. Do blondu będą pasowały kwiaty jasne w połączeniu z żywymi barwami, np. czerwienią. Brunetkom i szatynkom będą pasowały kwiaty w wyrazistych kolorach, np. bordo. Z kolei posiadaczkom rudych włosów pasują odcienie złota i beżu. Kobiety, które zdecydują się na ozdoby do włosów w formie żywych kwiatów, powinny kierować się trwałością rośliny. Godne polecenia są róże, storczyki, goździki, lilie, orchidee. Ważne, aby były to te same odmiany kwiatów, które znajdą się w bukiecie. Ozdoby do włosów w formie wianków będą dobrze wyglądały u kobiet, które mają drobną budowę ciała oraz wąskie ramiona – kwiaty dodadzą symetrii.

Ślubne ozdoby do włosów – stroiki

Ozdoby do włosów w formie stroików to wpinki, które nadadzą charakteru stylizacji ślubnej. Stroiki mogą być wykończone grzebieniem lub żabkami – w obu przypadkach chodzi o dobre umocowanie ich we włosach. Ozdoby do włosów mogą być wpinane również na szpilce. Stroiki dekorowane są kwiatami, kryształami, piórkami, siateczką. Idealnie ozdobią skromne, gładkie uczesania.

Ślubne ozdoby do włosów – welony

Welon należy dopasować do sukni (konkretnego odcieniu), wzrostu i figury panny młodej, np. kobieta o masywnych biodrach powinna wybrać welon kończący się na linii bioder, bez zbędnych zdobień. Najbardziej popularne są welony wykonane z tiulu, haftu, koronki, lamówki. Mogą być zdobione perełkami, cekinami. Modne są welony wpinane na grzebień. Niestety, w większości przypadków welony zasłaniają fryzurę ślubną. Ozdoby do włosów w formie welonów nie są najlepszym rozwiązaniem dla kobiet, które w dniu ślubu będą miały rozpuszczone włosy.