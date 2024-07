Wśród trendów w koloryzacji włosów królują pasemka i refleksy. Modna jest koloryzacja metodami: sombre, babylights, flamboyage, oraz szerokie pasemka przypominające te, które nosiły kobiety w latach 90.

Kobiety o ciemnych włosach powinny zdecydować się na refleksy w kolorze karmelowego blondu, ponieważ rozświetli on brązowe włosy i nada im lekkości. Im refleksy są cieńsze, a ich kolor zbliżony do barwy reszty włosów, efekt będzie naturalniejszy. Można również zdecydować się na inny wariant kolorystyczny, na przykład rose gold lub srebrzysty blond.

Sombre

Sombre to delikatniejsza wersja ombre (cieniowanych włosów, u nasady ciemniejszych, bliżej końcówek jaśniejszych). Polega na rozjaśnieniu końcówek włosów o 1-2 tony w stosunku do koloru podstawowego. Jeśli sombre jest właściwie wykonane, przypomina cienkie pasemka, co daje efekt włosów rozjaśnionych przez słońce. Włosy wydają się bardziej gęste i puszyste. Sombre poleca się zatem kobietom o cienkich włosach, które chcą zwiększyć objętość fryzury.

Sombre wygląda najlepiej na ciemnych włosach, ponieważ efekt jest lepiej zauważalny. Jednak w przypadku brunetek najtrudniej jest uzyskać naturalny efekt. Dlatego też warto rozjaśniać włosy stopniowo. Najlepiej będzie, jeśli jasne refleksy będą zaczynać się nie od nasady włosów, ale kilka centymetrów poniżej. Trzeba zatroszczyć się o to, by przejście pomiędzy kolorem podstawowym a refleksami było płynne.

Babylights

Babylights to delikatne, cienkie pasemka, które rozświetlają fryzurę. Efekt koloryzacji przypomina włosy dziecka, które zostały rozjaśnione przez słońce. Przejście pomiędzy kolorem bazowym a refleksami jest subtelne, ponieważ pasemka są bardzo drobne. Kolor pasemek nieznacznie różni się od koloru włosów.

Flamboyage

Ta metoda farbowania włosów pozwala zwiększyć optycznie objętość fryzury, a ponadto efekt tej koloryzacji daje naturalny i zróżnicowany kolor. Farbowanie techniką flamboyage polega na wykorzystaniu samoprzylepnych pasków foliowych, dzięki którym możliwe jest podzielenie włosów na kilka części. Koloryzacja jest przeprowadzana na kilku poziomach długości włosów i wykorzystuje się w tym celu kilka odcieni ciemnego lub jasnego koloru. W rezultacie otrzymuje się naturalny kolor, który mieni się w promieniach słonecznych. Dzięki refleksom na całej powierzchni włosów fryzura sprawia wrażenie gęstszej. Odrosty w przypadku koloryzacji techniką flamboyage są mniej widoczne.

Refleksy w stylu lat 90.

Modne są również szerokie pasemka na włosach, które były lansowane w latach 90. przez gwiazdy kina i wybiegu: Julię Roberts i Cindy Crawford. W tym przypadku jasne pasma znacząco odróżniają się od ciemnych, co daje mieszaninę na zasadzie kontrastu. Mimo różnicy w kolorach cała fryzura wygląda naturalnie. Jeśli chodzi o kolor refleksów, to modne są blondy popielate i platynowe.

Balejaż ombre

Ombre zostało połączone z techniką koloryzacji włosów stosowaną przez lata – balejażem. Balejaż ombre to pasemka, które u góry mają ciemniejszy ton, a na dole jaśniejszy. W opozycji do klasycznego ombre w tym przypadku jaśniejszy kolor kładzie się na pojedyncze pasma tuż od nasady włosów albo nieco poniżej czubka głowy. W rezultacie kolor podstawowy zostaje rozświetlony, a fryzura optycznie nabiera gęstości i sprężystości. Efekt po balejażu ombre wygląda najlepiej u szatynek i brunetek.

Do podkreślania blond refleksów używa się szamponu do włosów rozjaśnianych lub do włosów blond. Zawierają one ekstrakty z rumianku i miodu akacjowego, które podkreślają jasny kolor pasemek.