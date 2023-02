Paulina Krupińska przyzwyczaiła nas do swojej sprawdzonej i bardzo twarzowej fryzury. Gwiazda "Dance, dance, dance" od lat nosi długie włosy. Czasem upina je w gładki kucyk lub kok. Jakie więc było zdziwienie jej fanów, kiedy na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym Paulina ma krótkie włosy! Czy modelka zdecydowała się na drastyczną metamorfozę? Paulina Krupińska ścięła włosy? Paulina Krupińska opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym prezentuje... mocno zmienioną fryzurę! Modelka umieściła jednak pod fotografią znaczący podpis. Możemy po nim wnioskować, że metamorfoza jeszcze się nie dokonała. A gdyby tak 💇🏻‍♀️💇🏻‍♀️💇🏻‍♀️? 🤔🤪 - napisała Paulina Krupińska. Wygląda na to, że gwiazda "Dance, dance, dance" schowała część włosów pod bluzę, co dało efekt krótkiej fryzury. Niektórzy fani postanowili skomentować pomysł Pauliny Krupińskiej na metamorfozę. Nie wszystkim fanom spodobał się pomysł Pauliny Krupińskiej na zmianę jej wizerunku. - Tylko nie bob !!! - Nie obcinaj! Ja to zrobiłam kilka miesięcy temu i do dziś płacze - Lepiej w dłuższych! Nie ścinaj 🙂 - Wole w długich - pisali zaniepokojeni fani. Nie zabrakło i takich, którzy zachęcali Paulinę Krupińską do podjęcia takiej decyzji. - Nawet łysa byłabyś przepiękną kobietą - Ładnemu we wszystkim ładnie :) obcinać, włosy odrosną - Ścinać!. Raz się żyje, a co! - zachęcają internauci. A wy co uważacie? Czy Paulina Krupińska powinna ściąć włosy? Wyświetl ten post na Instagramie. ...