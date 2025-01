Papież Franciszek w swojej najnowszej autobiografii zatytułowanej "Spera" (Nadzieja), po raz pierwszy ujawnia szczegóły dotyczące przejęcia dokumentów od swojego poprzednika, papieża Benedykta XVI. Książka, która jest jedyną autobiografią napisaną przez urzędującego papieża, opisuje moment, gdy Franciszek otrzymał od Benedykta XVI "duże białe pudełko". Zawierało ono szczegóły dotyczące najtrudniejszych i najbardziej bolesnych spraw w Kościele, w tym przypadków nadużyć seksualnych, korupcji i innych skandali.

Papież Franciszek otrzymał "białe duże pudełko"

Papież Franciszek wspomina wizytę w Castel Gandolfo, rezydencji Benedykta XVI, która miała miejsce wkrótce po jego wyborze na papieża. To właśnie wtedy Benedykt przekazał mu wspomniane dokumenty. Papież Franciszek cytuje swojego poprzednika, który miał powiedzieć: "Wszystko jest tutaj. Dokumenty dotyczące najtrudniejszych i bolesnych sytuacji. Przypadki nadużyć, korupcji, ciemnych interesów, wykroczeń." Benedykt XVI podkreślił również, że zakończył swoje działania w tych sprawach, mówiąc:"Doszedłem do tego momentu, podjąłem te działania, usunąłem tych ludzi. Teraz twoja kolej." W książce Franciszek przyznaje, że przejęcie tego "dziedzictwa" było dla niego ogromnym wyzwaniem. Jak sam pisze:

Czułem się wezwany do wzięcia odpowiedzialności za całe zło popełnione przez niektórych księży.

Papież zaznacza, że kontynuował reformy rozpoczęte przez Benedykta XVI, szczególnie w zakresie walki z nadużyciami seksualnymi i korupcją w Kościele. Przyznał, że musiał zmierzyć się z wieloma przeszkodami wewnętrznymi, ponieważ nie wszystkie kręgi w Kościele były gotowe na takie zmiany.

Autobiografia jako zapis refleksji

Książka "Spera" to nie tylko zapis trudnych doświadczeń Franciszka związanych z pontyfikatem. Papież dzieli się również refleksjami na temat swojej młodości w Buenos Aires, powołania kapłańskiego oraz osobistych zmagań. Przedstawia siebie jako człowieka, który uczy się na własnych błędach, co sam przyznaje w autobiografii:

Jestem grzesznikiem, który wielokrotnie upadał, ale zawsze starał się powstać i podążać dalej.

Papież Franciszek w swojej książce odnosi się również do potrzeby większej transparentności w Kościele. Uważa, że bez odwagi do przyznania się do błędów i zmierzenia się z przeszłością, Kościół nie będzie w stanie odzyskać zaufania wiernych. Jak zauważa, działania w tym kierunku są powolne, ale konieczne, aby stworzyć fundamenty na przyszłość.

Autobiografia papieża Franciszka to głęboki wgląd w wyzwania stojące przed współczesnym Kościołem katolickim. "Spera" nie tylko przedstawia kulisy trudnych decyzji, ale także ukazuje osobistą stronę papieża – człowieka pełnego nadziei na przyszłość Kościoła, mimo licznych trudności. Franciszek jasno stawia sprawę, że walka o oczyszczenie Kościoła to proces, który wymaga zaangażowania i determinacji zarówno duchowieństwa, jak i wiernych.

FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News

