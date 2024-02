Nicola z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła swoim wyglądem. Była uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki pokazała internautom, jak prezentuje się w ciemnych włosach. W programie zaprezentowała się w blondzie, ale okazuje się, że jej naturalny kolor jest zupełnie inny. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Reklama

Nicola z "Rolnik szuka żony" pokazała się w ciemnych włosach

Nicola z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości w programie, ale zdobyła coś innego- sympatię widzów. Fani programu ruszyli ze wsparciem kiedy okazało się, że Darek z "Rolnik szuka żony" rzucił Nicolę i wypominał jej, że "nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu", co dla rolnika było nie do zaakceptowania. Teraz była uczestniczka programu TVP jest aktywna na Instagramie i chętnie pokazuje, co u niej słuchać. Ostatnio zorganizowała "Q&A", a fani zapytali ją o jej... włosy.

Zobacz także: Pilny komunikat od Waldemara z "Rolnika". W nocy przekazał wieści: "Chciałbym ogłosić, że..."

Instagram @nicolagaw Instagram @nicolagaw

Nicola z "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako blondynka, ale okazuje się, że to wcale nie jest jej naturalny kolor włosów. Fani zapytali byłą partnerkę Darka, czy farbowała kiedyś włosy, a w odpowiedzi zobaczyli zdjęcie Nicoli w naturalnym wydaniu.

To jest mój naturalny kolor

Tylko spójrzcie, jak Nicola wyglądała zanim zaczęła rozjaśniać włosy.

Zobacz także

Zobacz także: Nicola z „Rolnika” miała, co świętować. Fani: „Na tym polega prawdziwy związek”

Instagram @nicolagaw

Reklama

W którym kolorze Nicola wygląda lepiej? Wolicie ją w jasnym blondzie czy Waszym zdaniem powinna wrócić do naturalnego koloru włosów?