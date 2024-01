Justyna z "Rolnik szuka żony" jest coraz aktywniejsza na swoim Instagramie! I choć unika odpowiedzi na najbardziej nurtujące widzów pytanie, a mianowicie czy jest nadal z Tomaszem, to i tak jej nowe posty wzbudzają niemałą sensację - a wszystko za sprawą metamorfozy! Uczestniczka show pokazała się z grzywką.

Justyna z "Rolnik szuka żony" z grzywką!

W dziewiątej serii "Rolnik szuka żony" to Justyna zaskarbiła sobie największą sympatię widzów. Skradła również serce Tomasza, który w finałowym odcinku show postanowił się jej oświadczyć. Po emisji programu para zniknęła z Instagrama, nie publikuje żadnych wspólnych zdjęć, co wciąż wzbudza podejrzenia dotyczące ich relacji. Ani Justyna, ani Tomasz nie odnoszą się do spekulacji o rozstaniu. Uczestniczka show co jakiś czas pokazuje za to dalsze etapy jej przemiany - niedawno zachwycała smuklejszą figurą, teraz zaś odmienioną fryzurą. Kobieta na swoim InstaStories pokazała się w blond włosach, z grzywką! Na co dzień jednak woli je spiąć:

Mam grzywkę, ale wolę spinać. Pozdrawiam napisała Justyna z Rolnik szuka żony

Jakiś czas temu Justyna postanowiła wrócić do swojego naturalnego koloru, jakim jest właśnie blond. Widzowie show są za każdym razem pod wrażeniem jej metamorfozy!

Justynko, ładnie Ci w tym jasnym kolorku. Powolutku będzie tak jak sobie wymarzyłaś. Do twarzy Ci w obecnym kolorze.

Super, pasuje Ci taki kolor. My kobietki lubimy zmiany

Bardzo ładnie Pani wygląda w tych krótszych włosach i jasnym kolorze pisali internauci

Justyna i Tomasz brali udział w 9. serii "Rolnik szuka żony", tymczasem już rozpoczęły się castingi do 11. edycji. Prawdziwą sensację wzbudziła deklaracja producentów, że do programu mogą zgłaszać się także osoby LGBT+. Czekacie na kolejną odsłonę hitowego show TVP 1? My bardzo!