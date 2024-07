Czerwone włosy nieodmiennie kojarzone są z kobietami odważnymi i zuchwałymi. W oczach mężczyzn posiadaczka ognistej fryzury jest kobietą niezwykle atrakcyjną i zmysłową. Czerwienie mocno podkreślają urodę, jednak nie są przeznaczone dla każdej z pań.

Czerwone włosy, będące wizytówką niejednej gwiazdy muzycznej czy filmowej występują w różnorodnych odcieniach. Wiele kobiet marzy o zachwycającej płomiennej fryzurze, jednak nie każdej z takim kolorem będzie do twarzy.

Komu pasują czerwone włosy

Dawniej panował stereotyp, że osoby o ogniście rudych włosach są nieatrakcyjne i złośliwe. Obecnie to twierdzenie jest nieaktualne, a czerwone włosy kojarzone są przede wszystkim z indywidualnością, zmysłowością oraz odwagą. O zmianie koloru włosów na odcienie czerwieni myśli wiele kobiet, ale nie każda w takich włosach będzie dobrze wyglądać. Intensywne odcienie – ognista czerwień czy mahoń idealnie sprawdzają się u kobiet o wyrazistych rysach twarzy oraz niezbyt jasnych kolorach oczu (brązowy, zielony lub niebieski). Osoby, które decydują się na czerwony kolor włosów powinny szczególnie dbać o cerę, gdyż ten kolor uwidacznia wszelkie niedoskonałości.

Czerwień dla odważnych

Intensywne czerwienie we włosach sprawiają, że kobieta zwraca na siebie uwagę i przyciąga spojrzenia. Z tego powodu czerwone włosy utożsamiane są z kobietami odważnymi. Doskonale sprawdzają się u młodych, dynamicznych i pełnych temperamentu dziewcząt.

Jak dobrać odcień czerwieni do urody

Odcieni czerwieni jest mnóstwo: truskawkowy, ognista marchewka, uwodzicielski lub ciemny mahoń, kolor wiśni, czerwonego wina, granatów etc. W trakcie zastanawiania się, który z nich pasuje do nas najlepiej należy wziąć pod uwagę typ naszej urody, czyli naturalny kolor włosów oraz skóry. Intensywne i płomienne czerwienie oraz mahoń doskonale pasują kobietom o brązowych włosach i oliwkowej karnacji, natomiast odcienie miedzi czy kolory z domieszką miodu podkreślą urodę blondynek o jasnej karnacji. Odcienie miedziane oraz czerwonozłote świetnie sprawdzą się u brunetek i ciemnych blondynek, a posiadaczkom czarnych włosów najbardziej pasują kolory wiśni.

Kto powinien zrezygnować z odcieni czerwieni

W niektórych przypadkach czerwień na głowie jest wręcz niewskazana. Dotyczy to przede wszystkim kobiet o cerze naczynkowej skłonnej do zaczerwienienia i pęknięć oraz cery trądzikowej. Czerwone włosy nie sprawdzą się również u osób z predyspozycją do zapaleń spojówek oraz z przebarwieniami zębów – mocno eksponują ten niewielki defekt. Zniszczone i przesuszone włosy często sprawiają trudności w trakcie farbowania, gdyż mogą źle wchłaniać farbę.

Jak dbać o czerwone włosy

Czerwone odcienie bardzo szybko blakną i wypłukują się, co sprawia że kolor staje się nieatrakcyjny i wypłowiały. Aby zachować intensywność barw, na dłużej należy stosować kosmetyki, które w swoim składzie zawierają wyciągi z roślin o czerwonych pigmentach – kasztan, hibiskus etc. Polecane są również szampony i odżywki mające w swoim składzie ekstrakt z czereśni oraz cynamon.

