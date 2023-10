Chociaż Olga Król przygodę z "Top Model" ma już za sobą, to widzowie wciąż pamiętają ją jako kontrowersyjną uczestniczkę, która nie bała się przebierać w słowach. Do historii programu przeszła też jej niezbyt udana metamorfoza. Drastyczne skrócenie włosów aspirującej modelki sprawiło, że niektórzy widzowie programu życzyli śmierci autorowi fryzury, która wzbudziła tak wiele skrajnych emocji. Teraz Olga Król po raz kolejny skorzystała z usług programowego fryzjera - Łukasza Urbańskiego. Sprawdźcie, jak wygląda! "Top Model": Olga Król pochwaliła się kolejną metamorfozą Na początku tego roku Olga Król zdradziła, co działo się w "Top Model" . Celebrytka wyznała, że żałuje wielu słów wypowiedzianych w programie, a także zachowań, przez które spadła na nią fala hejtu. Warto przypomnieć, że to właśnie przez kąśliwe docinki i niewybredne uwagi pod adresem pozostałych uczestników, dziewczyna straciła wielu fanów, którzy na początku programu bardzo jej kibicowali. Lwią część sympatyków dziewczyna zyskała bowiem po nieudanej metamorfozie, jaką zafundował jej współpracujący z "Top Model" fryzjer - Łukasz Urbański. Dziś gwiazda TVN zapewnia, że bardzo się zmieniła od czasu występu w programie nie tylko wewnętrznie, ale też zewnętrznie. Po zakończeniu show z jej udziałem, Olga Król z "Top Model" chwaliła się wieloma włosowymi metamorfozami , a teraz postawiła na kolejną. Co ciekawe, jej autorem jest nie kto inny, jak sam Łukasz Urbański, który w hicie TVN "oszpecił" dziewczynę, stawiając na ostre cięcie. - W zeszłym roku oberwałem za metamorfozę Olgi w Top Model🙈 Czy słusznie⁉️ niech odpowiedzą sobie Ci którzy życzyli mi śmierci… Jak widać żadna zmiana włosów nie jest na stałe 🥳 W zeszłym roku bardzo...