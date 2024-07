W niedzielę oglądaliśmy półfinałowy, 9. odcinek „Aplauz Aplauz’’. Prowadząca program Agnieszka Szulim postawiła na total look od jednej ze swoich ulubionych marek! (zobacz: Czerwony look Agnieszki Szulim w programie „Aplauz Aplauz’’! Cena? Prawie 17 000 zł...) Miała na sobie czarną, tiulową sukienkę z oryginalnymi „skrzydlatymi’’ rękawami i zabudowanym, półprzezroczystym dekoltem.

Kreacja to projekt z jesienno-zimowej kolekcji Valentino. Cena? Ok 32 000 zł... Szulim zestawiła ją z beżowymi balerinami w szpic, z paskami wokół kostki i ćwiekami (Valentino, ok. 3465 zł). Do tego jej ulubiony naszyjnik-krzyżyk Rita&Zia, wysoki kok z pasemkami oraz usta w kolorze jasnego różu. Co sądzicie o półfinałowej stylizacji Agnieszki? Hot?

Agnieszka Szulim w 9. odcinku „Aplauz Aplauz’’

Sukienka Valentino, ok. 31220 zł

Buty Valentino, ok. 3465 zł