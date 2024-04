Aneta i Robert, których mieliśmy okazję poznać w szóstej odsłonie matrymonialnego show "Ślub od pierwszego wejrzenia" uwielbiają podróże. Zazwyczaj oboje podzielali pasję i wspólnie wyjeżdżali w odległe i bajeczne zakątki świata. Tym razem jednak Aneta zrobiła wyjątek i wyjechała bez Roberta. Dlaczego? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta na wyjeździe bez Roberta

Obecnie fani matrymonialnego formatu "Ślub od pierwszego wejrzenia" muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ uwielbiane show nie pojawiło się w wiosennej ramówce TVN-u. Czas ten jednak umilają im bohaterowie doskonale znani z poprzednich edycji. Ostatnio wszyscy mówili o Korneli i Marku ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", u których szczęśliwa nowina goni kolejną. W gronie ulubieńców internautów znalazły się także inne pary, które przetrwały próbę czasu po programie. Taką parą zapewne jest Aneta i Robert. Co słychać u tej dwójki?

Instagram @anet.zuchowska

Jeszcze niedawno Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętował urodziny, a następnie ruszył w solo podróż! Wówczas udał się do Dubaju - bez żony oraz dzieci. Czy to zwiastuje problemy u tej dwójki? Teraz z kolei Aneta pozwoliła sobie na wakacje bez męża... Widzowie obawiają się więc o swoich ulubieńców. My jednak uspokajamy! Robert wylądował sam w Dubaju, ponieważ był to prezent od jego ukochanej żony, Anety. Ta z kolei pozwoliła sobie na damski wypad. Nie zgadniecie z kim!

Instagram @anet.zuchowska

Jak się okazuje, tej towarzyszą inne uczestniczki, znane z miłosnego eksperymentu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W tym gronie znalazła się Anita oraz Ania! Panie nie ukrywają, że świetnie się bawią w swoim towarzystwie - bez ukochanych. Gdzie wybrały się popularne uczestniczki? Te czeka niesamowity rejs, obfity w piękne widoki, pyszne drinki i wzajemne towarzystwo:

To już nasz trzeci rejs. Za chwilę ruszamy z Barcelony w kierunku Włoch

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć niesamowitego wypoczynku w damskim gronie! A Robert? Musi się uzbroić w cierpliwość, czekając aż żona wróci z wakacji!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia pokazała zdjęcie z mężczyzną. Fani oniemieli: "Boże, jakie ciacho"