Spodnie typu cargo to jeden z najbardziej pożądanych elementów garderoby w sezonie wiosna 2025. Charakterystyczne przeszycia, luźniejszy krój i wysoki stan sprawiają, że są one nie tylko modne, ale i wyjątkowo praktyczne. Wysmuklają sylwetkę, a jednocześnie zapewniają komfort noszenia – to idealny wybór dla kobiet ceniących funkcjonalność i styl. Zobaczcie, jak nosi te Agnieszka Woźniak-Starak i gdzie kupić podobny model!

Stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak – jak nosić spodnie cargo? Mamy tani zamiennik

W najnowszym wpisie na Instagramie Agnieszka Woźniak-Starak pokazała kadry z egzotycznej Namibii - prezenterka nie ukrywa zachwytu nad tamtejszym klimatem i krajobrazami. Największą uwagę przykuwa jednak jej look, który z powodzeniem możecie odtworzyć za niewielką kwotę. Agnieszka Woźniak-Starak zaprezentowała swoją stylizację ze spodniami cargo na Instagramie. Zestawiła je z lekką, oversize’ową koszulą oraz botkami-kowbojkami, tworząc wygodną, casualową stylizację z pazurem. Jej wybór pokazuje, że nawet tak sportowy fason można z powodzeniem wpisać w modny, kobiecy look.

Mamy dobre wieści dla fanek stylu Agnieszki – podobne spodnie cargo można znaleźć w popularnych sieciówkach. W Sinsay podobny model, w jaśniejszym, szarym kolorze, kupicie już za 59,99 zł. Co więcej, koszula podobna do tej, którą wybrała Agnieszka Woźniak-Starak, kosztuje w Sinsay już niecałe 30 złotych. Łatwo więc policzyć, że cały look kosztuje mniej niż 100 złotych. To świetna okazja, by odtworzyć stylizację celebrytki bez wydawania fortuny.

Agnieszka Woźniak-Starak od lat zachwyca stylem

Agnieszka Woźniak-Starak od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych Polek. Jej styl to połączenie elegancji, nonszalancji i wyczucia aktualnych trendów. Potrafi bawić się modą, sięgając zarówno po klasykę, jak i odważniejsze fasony. Często stawia na minimalizm wzbogacony o unikalne dodatki, a jej stylizacje łączą w sobie wygodę z modowym sznytem. Zarówno na czerwonym dywanie, jak i w codziennych stylizacjach, zachwyca konsekwencją i naturalnym wyczuciem stylu. Jej wybory modowe są regularnie komentowane i chętnie naśladowane przez fanki w całej Polsce.

Co ciekawe, w styczniu Agnieszka Woźniak-Starak, znana z nienagannego stylu i charakterystycznych blond włosów, zaskoczyła fanów swoją metamorfozą na okładce wydania magazynu "ELLE". Dziennikarka zaprezentowała się w krótkiej, czarnej fryzurze, co całkowicie odmieniło jej wizerunek. Sesja zdjęciowa, utrzymana w duchu high fashion, ukazała Agnieszkę w odważnych kreacjach, podkreślających jej nowy look. Ta zmiana wywołała duże poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie fani porównywali ją nawet do Angeliny Jolie. ​Szybko jednak okazało się, że nie była to trwała zmiana, a jedynie look dobrany na potrzeby sesji zdjęciowej. Lubicie styl Agnieszki Woźniak-Starak?

