Ukochanym naszyjnikiem Agnieszki Szulim jest łańcuszek z prostym krzyżykiem, pochodzący z kolekcji marki Rita&Zia i można go kupić w sklepie internetowym Hos&Me.com. Łańcuszek kosztuje 699 złotych, a dziennikarka jak widać nosi go prawie… zawsze! I do stylizacji casualowych z poszarpanymi dżinsami, i do wieczorowych kreacji na czerwony dywan. Założyła go nawet do szalonej, kolorowej stylizacji z koszulką Karla Lagerfelda i skórzanymi legginsami Chaos by Marta Boliglova w programie „Apluaz Apluaz"

Na nas zrobiło wrażenie, że Agnieszka jest tak wierna tej prostej ozdobie.

A wy, jak oceniacie jej ulubiony naszyjnik? Wart jest swojej ceny?

