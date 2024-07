Marcelina Zawadzka i Ada Fijał to jedne z najbardziej stylowych Polek. Obie gwiazdy słyną z wyszukanego gustu oraz świetnego oka do trendów! Trudno się dziwić, że kiedy obie panie pojawiły się na najważniejszym modowym wydarzeniu tego roku - 10. edycji Party Fashion Night - od razu zostały otoczone przez tłum fotoreporterów. Marcelina Zawadzka i Ada Fijał wyglądały wręcz obłędnie i choć modelka oraz aktorka postawiły na looki w innym stylu, obie gwiazdy pozowały na ściance z tą samą torebką! Ten model od polskiej marki to prawdziwy hit jesienno-zimowej garderoby i to nie tylko na wielkie wyjścia.

Trendy jesień-zima 2022/23: Marcelina Zawadzka i Ada Fijał na salonach z hitowym modelem torebki

Jubileuszowa, 10. edycja Party Fashion Night okazała się prawdziwym świętem mody. Na wydarzeniu, na którym nowe kolekcje zaprezentowali czołowi polscy projektanci, którzy zjawili się w towarzystwie swoich muz, pojawiła się plejada gwiazd, wśród których nie mogło zabraknąć Marceliny Zawadzkiej i Ady Fijał. Jak się okazuje, słynące ze świetnego stylu gwiazdy, na galę Party Fashion Night, wybrały tę samą torebkę! Faux pas? Nie! Ten model od polskiej marki Batycki to jeden z największych trendów sezonu.

Model Cosmo, który składa się z dwóch torebek - mniejszej i większej - to prawdziwy hit, który pozwala na zabawę stylem, bo możemy nosić je razem lub osobno. Ada Fijał postawiła na Cosmo w kolorze modnego amarantu, który perfekcyjnie dopełnił jej monochromatyczną, ekstrawagancką stylizację.

Za to Marcelina Zawadzka, która postawiła na look w stylu sporty chic - luźny garnitur w odcieniu ciepłego beżu, top oraz czapkę z daszkiem i modne sneakersy - całość dopełniła torebką Cosmo w ponadczasowej, wyrazistej zieleni.

Torebka, którą można nosić na różne sposoby, to jeden z największych trendów i jak widać na przykładzie różnorodnych stylizacji gwiazd, taki dodatek świetnie sprawdzi się w każdej garderobie oraz na każdą okazję. Cosmo od marki Batycki to nie tylko stylowa, ale również niezwykle wygodna i praktyczna propozycja, a czego chcieć więcej od idealnej, skórzanej torebki? Co więcej, ten model występuje również w nieśmiertelnej czerni, eleganckim brązie oraz granacie i kosztuje - uwaga! - tylko 499 zł. Redakcja Party jest zdecydowanie na TAK!

