11 października na warszawskim Torze Wyścigów Konnych na Służewcu odbyła się jubileuszowa, 10. edycja Party Fashion Night 2022, jednej z najważniejszych i najbardziej efektownych imprez modowych w Polsce. Czołowi polscy projektanci, wyjątkowe pokazy mody oraz największe gwiazdy show-biznesu - to wszystko podczas jednego wieczoru. Zobaczcie zdjęcia projektantów i ich muzy!

Podczas spektakularnego pokazu Party Fashion Night na jednym wybiegu zobaczyliśmy najlepsze stylizacje z kolekcji pierwszoligowych polskich projektantów:

"Hasłem przewodnim jubileuszowej edycji jest "This is Art". Mam nadzieję, że dzisiejsze pokazy będą spotkaniem z niezwykłą sztuką, z modą. Jedenaście lat temu narodził się pomysł, aby zaprosić polskich topowych projektantów do współpracy. Na jednym wybiegu można podziwiać, jak piękna i różnorodna jest polska moda. Cieszę się, że przez te wszystkie lata mogliśmy celebrować to święto polskiej mody. Niezwykłą tradycją tego wieczoru są muzy projektantów. Muzy czyli ikony stylu, niezwykłe osobowości, które są natchnieniem dla projektantów i które inspirują tysiące Polaków nie tylko strojem" - powiedziała Aneta Wikariak, redaktor naczelna magazynu "Party".