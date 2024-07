Party Fashion Night to niezaprzeczalnie jedno z największych modowych wydarzeń w Polsce. Dokładnie 11 października 2022 roku odbyła się jubileuszowa, 10. edycja wydarzenia z udziałem najsłynniejszych rodzimych projektantów, którzy tego wieczoru przygotowali dla zgromadzonych gości wyjątkowe widowisko. Tuż obok artystów i ich muz, na czerwonym dywanie zaprezentowała się również plejada największych polskich gwiazd. Zobaczcie tylko te zdjęcia!

Party Fashion Night 2022: elegancka Edyta Zając

Podczas zeszłorocznej, 10. edycji Party Fashion Night na czerwonym dywanie królowały przezroczystości, neony, cekiny, a także klasyczna czerń. I podczas gdy Oliwia Bieniuk zaprezentowała się w obłędnej kreacji, genialnie podkreślającej jej sylwetkę, Edyta Zając także postawiła na posągowy look.

Zwyciężczyni 11. edycji "Tańca z gwiazdami", zgodnie z najnowszymi trendami, tego wieczoru wybrała długą, połyskliwą suknię z prześwitami i głębokim rozcięciem z boku. Wyrazisty makijaż i gładko zaczesane włosy sprawiły, że Edyta Zając wyglądała jak milion dolarów!

Party Fashion Night 2022: pierzasta Edyta Herbuś

Niczym gwiazda Hollywood zaprezentowała się Edyta Herbuś. Asymetryczna, czarna kreacja z piórami z trenem wygląda niczym z filmowy kostium z lat 20. czy strój z hitowego karnawału w Rio de Janeiro. Do tego czerwone usta, srebrne sandałki na platformie i okazała, kryształowa biżuteria. Petarda!

Party Fashion Night 2022: Anna-Maria Sieklucka w kuszącej czerni

Anna-Maria Sieklucka zdecydowała się na mikromini z asymetrycznym dołem i fantazyjnym, wiązanym dekoltem, sięgającym pasa. Całość stylizacji dopełniły delikatne, czarne sandałki na obcasie, zarzucona na raniona marynarka w stylu oversize oraz srebrna biżuteria. Mocny makijaż i upięte w kok włosy dodały gwieździe "365 dni" rockowego charakteru.

Party Fashion Night 2022: Ida Nowakowska z mężem w czarnych total lookach

Na evencie nie zabrakło także gwiazdy "The Voice Kids" i prowadzącej "Pytanie na śniadanie" Idy Nowakowskiej, która dumnie pozowała do zdjęć układając dłoń w literę "V", charakterystyczną dla muzycznego talent show TVP. Zarówno sama Ida Nowakowska, jak i jej ukochany mąż - Jack Herndon - postawili na czarne total looki.

Podczas gdy Jack Herndon zdecydował się na klasyczny garnitur, który zestawił z czarną koszulą i butami, Ida Nowakowska dodała swojej stylizacji nieco nonszalancji. Prezenterka postawiła na skórzane spodnie typu flare, do których dobrała ciężkie botki, satynowy top, oraz długi czarny płaszcz ze skórzanymi aplikacjami, ozdobiony polską i ukraińską flagą. Całość stylizacji dopełnił skórzany krawat oraz modny beret, rozsławiony przez takie hitowe produkcje, jak "Emily w Paryżu".

Party Fashion Night 2022: Patricia Kazadi niczym bohaterka "Matrixa"

Tego wieczoru na czarny total look zdecydowała się również Patricia Kazadi. Gwiazda nowego show TVN - "Perfect Picture" - niewątpliwie udowodniła, że jest prawdziwą specjalistką od wizerunku. Długie, sięgające ud, czarne, połyskliwe kozaki na obcasie w połączeniu z oversizową marynarką wyglądają naprawdę widowiskowo.

Cały look prezenterka uzupełniła dopasowaną do butów torebką, skórzanym paskiem z okazałą klamrą, a także okularami przeciwsłonecznymi o nietypowym kształcie, nawiązującym nieco do kultowego filmu "RoboCop". W połączeniu z ciasno zaplecionym warkoczem i makijażem w odcieniach nude, Patricia Kazadi prezentuje się niczym jedna z bohaterek serii "Matrix".

Party Fashion Night 2022: cukierkowa Ada Fijał

Na czarne, okazałe przeciwsłoneczne okulary na czerwonym dywanie zdecydowała się także Ada Fijał. Kreatorka stylu zestawiła je z cieplutką, neonową kurtką typu puffer, w odcieniu logo Party Fashion Night, a także czerwoną, cekinową maxi suknią. Look dopełniła różowa torebka, czarne botki na obcasie i soczyste różowe usta.

Party Fashion Night 2022: oślepiająca blaskiem Doda

W show-biznesie mówi się, że "królowa jest tylko jedna" i jest nią Doda. Trzeba przyznać, że wokalistka na czerwonym dywanie Party Fashion Night pokazała, że nie tak łatwo odda tytuł jednej z najbarwniejszych polskich gwiazd.

Doda zaskoczyła cekinami i mocnym rozcięciem, wprawiając wielu swoich fanów w osłupienie. Błyszczący look dopełnił fantazyjny kapelusz z kryształkami w kowbojskim stylu.

Party Fashion Night 2022: neonowa Sandra Kubicka

Na czerwony dywanie nie zabrakło również neonów. Na oversizowy garnitur w zielnym, neonowym ocieniu postawiła Sandra Kubicka. Modelka uzupełniła swój look błękitnymi czółenkami na obcasie, perłowym makijażem oczu oraz wysoko spiętym kucykiem.

Party Fashion Night 2022: Majka Jeżowska

Na kreację w podobnym kolorze zdecydowała się również Majka Jeżowska. Wokalista zaprezentowała się w odsłaniające nogi dopasowanej mini z szeroką górą. Drapieżności temu lookowi niezaprzeczalnie dodały czerwone usta, a także motyw pantery. Ten pojawił się nie tylko na butach gwiazdy, ale też opasającej biodra "nerce".

Party Fashion Night 2022: Magda Steczkowska

W towarzystwie Majki Jeżowskiej chętnie pozowała m.in. Magda Steczkowska. Piosenkarka zaprezentowała się w długie, połyskliwej, czerwonej kreacji z imponującym, sięgającym biodra rozcięciem. Całość dopełniły złote sandałki na obcasie, złota biżuteria oraz klasyczna, czarna kopertówka.

Party Fashion Night 2022: Joanna Horodyńska

Neon pojawił się również w stylizacji Joanny Horodyńskiej. Celebrytka postawiła na okazałe żółte kwiaty, ozdabiające jej czarną kreację z długimi, bufiastymi rękawami. Mocnym akcentem są także czarne sandałki na platformie oraz makijaż smokey eye.

Party Fashion Night 2022: Fit Lovers

Na czerń zdecydowali się również Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani w sieci jako Fit Lovers. Uwagę przykuwa szczególnie stylizacja influencerki. Fantazyjne warkocze, świetlisty makijaż, kostium, niczym zbroja z filmu fantasy. Dobry wybór?

Party Fashion Night 2022: streetwearowy look Marceliny Zawadzkiej

Podczas gdy większość gwiazd na czerwonym dywanie postawiła na prześwity, cekiny i wieczorowe suknie, Marcelina Zawadzka zdecydowała się na casualową stylizację. Beżowy oversizowy garnitur zestawiła z szarymi sneakersami, czarną czapką z daszkiem i zieloną kopertówką. Hit czy kit?

Party Fashion Night 2022: Klaudia Halejcio odsłania brzuch

Na oversizowy damski garnitur postawiła również Klaudia Halejcio. Aktorka wybrała dwukolorową propozycję w odcieniach szarości i błękitu, do którego dobrała neonowe czółenka na obcasie. Całość dopełnił czarny crop top w bieliźnianym stylu. Po tym, jak Klaudia Halejcio odsłoniła swój płaski brzuch, aż trudno było oderwać od niej wzrok!

Party Fashion Night 2022: cekinowa Gabi Drzewiecka

Na połączenie klasycznych spodni z obszerną marynarką zdecydowała się również Gabi Drzewiecka. Dziennikarka Mroczny total look podkreśliła cekinami, srebrnymi butami na obcasie i kultową zieloną torebką Jacquemus.

Party Fashion Night 2022: romantyczna Weronika Rosati

W opozycji do mocnych looków z czernią, lateksem i skórą w roli głównej, stanęła Weronika Rosati. Aktorka pozostała wierna swojemu romantycznemu stylowi i postawiła na eteryczną, koronkową kreację. Biała, kaskadowa suknia o długości maxi z bufiastymi rękawami, subtelnymi prześwitami, uszyta w literę "A", ozdobiona kryształowymi aplikacjami, z pewnością może stać się inspiracją dla przyszłych panien młodych, kochających styl boho glam.

Całość eterycznego looku dopełniły sandałki na obcasie w neutralnym odcieniu oraz okazała srebrna biżuteria. Klasa!

Party Fashion Night 2022: Anna Wendzikowska

Na zwiewny dziewczęcy look zdecydowała się również Anna Wendzikowska. Dziennikarka z okazji 10. edycji Party Fashion Night zdecydowała się na satynową błękitną suknię z głębokim rozcięciem na udzie, którą zestawiła z grubym czarnym pasem i błyszczącymi kozakami za kolano. Warto podkreślić, że pierwsze oficjalne wyjście Anny Wendzikowskiej po aferze z TVN.

Na gali pojawiła się również Barbara Sarah Szczypiór, prezenterka Fashion TV oraz znana fotomodelka.