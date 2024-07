Fryzury z kręconych włosów wywołują wrażenie naturalnego, wdzięcznego nieładu na głowie. To zdecydowanie romantyczne stylizacje, które jednak łatwo zmodyfikować za pomocą prostych upięć.

Najlepsze fryzury dla kręconych włosów

Długie kręcone włosy

Posiadaczki kręconych włosów mają o wiele więcej możliwości, jeśli chodzi o tzw. romantyczne upięcia, a więc pozornie niedbale spięte włosy czy wysokie koki. Są to też idealne fryzury dla kręconych włosów na co dzień, bo do ich ułożenia nie wymagają zbyt wiele czasu ani pracy. Również warkocz zrobiony z długich, kręconych włosów będzie wyglądał bardzo lekko i efektownie.

Krótkie kręcone włosy

Fryzury dla krótkich, kręconych włosów nie powinny wymagać dużo zachodu. Dlatego kluczowe jest ich właściwe ścięcie przez fryzjera. Włosy po wysuszeniu (naturalnie lub za pomocą dyfuzora) powinny okalać twarz, podkreślając jej kształt. Do modyfikacji wyjściowej fryzury wystarczy przypięcie za pomocą wsuwek lub spinek. W przypadku kręconych włosów do ramion wystarczy zebrać kosmki z przodu i spiąć je z tyłu – ta mała zmiana pozwoli odkryć twarz, którą normalnie zasłaniają włosy.

Należy uważać jednak na grzywkę – jest to ważne także przy dłuższych włosach. Jeśli włosy są bardzo skręcone, absolutnie należy unikać prostowania grzywki, ponieważ będzie to wyglądało bardzo nienaturalnie.

Uwaga: Jeśli wybierasz się do fryzjera, aby skrócić włosy, wybierz sprawdzonego fachowca. Powinien on najpierw dokładnie przyjrzeć się włosom, zrobić z tobą wywiad na temat tego, jak się zachowują, a dopiero potem przejść do cięcia. Niektóre włosy, szczególnie te bardzo kręcone, po ucięciu jednego centymetra, potrafią sprawiać wrażenie, że ubyło ich czterokrotnie więcej pod względem długości. Jeśli masz naturalnie kręcone włosy, najlepiej będzie, jeśli wybierzesz stylistkę, która sama ma podobny skręt włosów. Znając swoje włosy, będzie najlepiej wiedziała, jak potraktować twoje.

