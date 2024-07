Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M przygotowała dla was kolejny instruktaż. Tym razem nauczy was jak zrobić grzywkę - warkocz, która sprawdzi się podczas letnich stylizacji. Zaczynamy!

Fryzura krok po kroku: grzywka - warkocz

Zakręć włosy na grubą lokówkę,

Zrób przedziałek z boku, a następnie oddziel trzy pasma włosów tuż nad czołem,

Zapleć warkocz, ale jego pasma układaj pod spód, a nie na wierzch jak w tradycyjnym warkoczu,

Zaplatając go, do górnego pasma dobieraj mniejsze znad czoła i łącz je razem,

Warkocz schowaj pod rozpuszczonymi włosami i podepnij wsuwką i gotowe!

Zajrzyjcie do naszej galerii ze zdjęciami Moniki: