"Rodzinka.pl" to uwielbiany serial telewizyjny, który przyciągnął przed telewizory rzeszę wiernych widzów. Zadebiutował na antenie 2 marca 2011 roku. Fani pokochali rodzinę Boskich za poczucie humor, zabawne dialogi i obsadę aktorską serialu. Na ekranach zobaczyć można było m.in. Małgorzatę Kożuchowską (Natalia Boska) i Tomasza Karolaka (Ludwik Boski), którzy wcielili się w rodziców niesfornej trójki synów. Najstarszego syna zagrał Maciej Musiał (Tomek Boski), pozostałych Adam Zdrójkowski (Kuba Boski) i Mateusz Pawłowski (Kacper Boski). Powstało 16 serii i 287 odcinków. 3 maja 2024 roku minęły 4 lata od emisji ostatniego odcinka. Co się okazuje "Rodzinka.pl" już wkrótce ma wrócić na ekrany.

Pewnie zastanawialiście się, gdzie został nakręcony znany i lubiany serial "Rodzinka.pl". Wiele osób było wręcz pewnych, że akcja rozgrywa się w domu, który widzimy w serialu. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że rzeczywiście dom Boskich istnieje i mieści się na wsi pod Warszawą. Znajduje się przy ulicy Pokrętnej 13 w miejscowości Nowa Iwiczna. Jednak, co ma wspólnej z kręceniem "Rodzinki.pl"?

Dom został wypożyczony na potrzeby kręcenia serialu. Wszystkie sceny zewnątrz domu kręcone były właśnie na ulicy Pokrętnej 13. Jednak sceny kręcone wewnątrz domu Boskich, nie były nagrywane w tym domu, a były kręcone w studiu przy użyciu jednopiętrowej makiety.

To była makieta domu, jednopoziomowa (…). Jak ktoś szedł po schodach na górę, to tak naprawdę zatrzymywał się na górze schodów, gdzie był kawałek podłogi i tam czekał do końca sceny. Potem przenosiliśmy się do innego pokoju, ale też na parterze. (…) Tak naprawdę nie było gdzie wejść, ani gdzie zejść. Ten dom był zbudowany w halach filmowych w głównej siedzibie Telewizji Polskiej

- wyjawiła jakiś czas temu aktorka Emilia Dankwa.