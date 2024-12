3 grudnia br. odbyła się konferencja, w której wzięła udział Maryla Rodowicz i Dawid Kwiatkowski. Konferencja dotyczyła nowego pomysłu piosenkarki, aby połączyć swoje siły z młodymi pokoleniami. Piosenkę "Wielka woda" postanowiła wykonać z młodym i uroczym piosenkarzem - Dawidem Kwiatkowskim.

Maryla Rodowicz to jedna z najbardziej znanych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Od lat tworzy genialną muzykę i nadal nie zwalnia tempa, co udowodniła, tworząc "stare-nowe" wykonania swoich piosenek. U boku Maryli zaśpiewali już m.in.: Mrozu, czy Roksana Węgiel. Teraz przyszedł czas na Dawida Kwiatkowskiego.

Piękny moment w życiu gdy podzielić możemy się z Wami naszym dziełem. @kwiatkowsky dziękuję Ci, że jesteś częścią tej płyty, za bycie wspaniałym artystą i świetnym człowiekiem. Zobaczcie nasz klip by Adam Romanowski. Link w bio

@mary_la_la szukała i znalazła – tej 'Wielkiej Wody' nie mógł zagrać nikt inny… Wspólny utwór Maryli z @kwiatkowsky już we wtorek! Możecie zapisywać się do pre-save, a oprócz tego chcemy zaprosić Was na wyjątkową, uroczystą premierę piosenki

- pojawiła się informacja na oficjalnym profilu na Instagramie Warner Music Poland.