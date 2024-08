Max naprawdę wie, jak wzbudzić emocje wśród widzów i zaostrzyć apetyt. W sieci właśnie ukazała się zapowiedź największych produkcji platformy, jakie zobaczymy w 2025 roku. Na liście jest nie tylko 2. sezonu „The Last of Us”, ale także prequel „Gry o tron”, czyli „Rycerz Siedmiu Królestw” oraz nowe odsłony serii „Biały Lotos” i „I tak po prostu”.

Reklama

Prawdopodobnie jednym z najgorętszych tytułów jest właśnie „The Last of Us”. Choć jak na razie fani mogli zobaczyć wyłącznie krótki klip, to sugeruje on, że w 2. sezonie będzie działo się sporo. Zapowiedź wprowadza dużo dramaturgii i akcji, a także nowe postaci.

Mogliśmy zobaczyć już również pierwsze zdjęcia z planu 2. sezonu „The Last of Us”. Na dłuższy i pełen zwiastun będziemy musieli jednak jeszcze poczekać. Już możemy być pewni, że nowa odsłona przygód Joela i Ellie będzie przebiegała dramatycznie.

Zapowiedź 2. sezonu „The Last of Us”

W klipie widzimy Joela (Pedro Pascal), który jest przepytywany przez nową, tajemniczą postać (w tej roli Catherine O’Hara). „Czy ją skrzywdziłeś?”, pyta kobieta.

Joel odpowiada krótko: „Nie”. Później widzimy krótkie sceny, w których Ellie (Bella Ramsey) krzyczy na noszach, natomiast brat Joela strzela z karabinu snajperskiego, walcząc z zarażonymi, próbującymi dotrzeć do jego kryjówi.

Zobacz także

W innych scenach widzimy więcej scen strzelanin. Możemy zauważyć postać graną przez Jeffreya Wrighta, a także Ellie. Oboje celują do wspólnego wroga, ale jak na razie nie wiemy, kim jest. Być może odkryjemy to przy okazji kolejnego zwiastuna?

Na koniec Joel ze łzami w oczach mówi do kobiety granej przez O’Harę: „Uratowałem ją”. Wygląda na to, że rozmowa dotyczy tego, co stało się na koniec sezonu pierwszego, gdy mężczyzna zabił grupę żołnierzy i nie dopuścił do operacji na Ellie, która skończyłaby się dla niej śmiercią.

Wiemy, że drugi sezon będzie kontynuował adaptację gier wideo, ale dialog pokazuje, że twórcy nie będą trzymali się dokładnie scenariusza znanego graczom.

W rzeczywistości Joel opowiada o tym, co się stało, ale mówi to swojemu bratu Tommy’emu.

Oczywiście szczegóły dotyczące 2. sezonu „The Last of Us” są wciąż trzymane w tajemnicy. Nie znamy jeszcze imion nowych bohaterów. Natomiast w zapowiedzi pojawiają się jeszcze Kaitlyn Dever jako Abby oraz Isabela Merced jako Diana.

Chociaż fani gier prawdopodobnie już się spodziewają, w jakim kierunku pójdzie 2. sezon, nie oznacza to, że nie czekają ich niespodzianki. Showrunner Craig Mazin wcześniej powiedział na łamach ComicBook.com, że twórcy serialu mają własne, oryginalne rozwiązania.

„Będzie inaczej. Tak jak ten sezon był inny. Czasami będzie to radykalnie inne, a czasami zmiany będą ledwo zauważalne. Ale będzie inne i będzie to nasza własna rzecz”, powiedział.

Dodał: „Nie będzie dokładnie jak w grze. Będzie to serial, który Neil (przyp. red. – Druckmann, współtwórca) i ja chcemy stworzyć”.

Jak na razie nie mamy dokładnej daty premiery 2. sezonu „The Last of Us”. Serial pojawi się na Max w 2025 roku.

Zobacz także: Znamy datę premiery 2. sezonu „Silosu”. Apple TV+ potwierdziło

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.