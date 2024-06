Uwaga: ten artykuł zawiera spoilery z „Eric”.

Najnowszy thriller Netfliksa „Eric”, zgarnia już pierwsze recenzje, a jego zakończenie pozostawiło fanów z wieloma palącymi pytaniami.

W serialu Netfliksa główną rolę gra Benedict Cumberbatch, który wciela się w postać Vincenta Andersona, pogrążonego w smutku ojca, poszukującego w Nowym Jorku lat 80. swojego zaginionego syna Edgara .

Vincent, który prowadzi program telewizyjny dla dzieci „Good Day Sunshine”, jest przekonany, że odpowiedzi znajdują się w szkicach jego syna, przedstawiających niebieską kukiełkę o imieniu Eric i że chłopiec wróci do domu, jeśli uda mu się wyemitować marionetkę w telewizji.

W miarę rozwoju poszukiwań Edgara Vincent współpracuje z detektywem Michaelem Ledroitem (McKinley Belcher III) z wydziału osób zaginionych nowojorskiej policji, który poszukuje także innego zaginionego dziecka, Marlona Rochelle'a.

Czy Edgar dotarł do domu i co stało się z Marlonem? Przeczytaj pełny opis zakończenia „Erica”.

Wyjaśniamy zakończenie „Erica”. Co się stało z Edgarem?

Sprawa zniknięcia Edgara (Ivan Howe) powoli zaczęła się wyjaśniać w miarę rozwoju serialu i dowiedzieliśmy się, że nie został porwany, ale po prostu podążał za Yuusufem (Bamar Kane) do podziemnych tuneli .

Tam Vincent zostaje obudzony przez swoje złudzenia co do Erica, a kiedy wstaje, widzi Yuusufa, a za nim rozpoznaje szkice Edgara. Yuusuf mówi Vincentowi, że zna go z opowieści Edgara, i że chłopiec był zbyt przestraszony, aby wrócić do domu, więc poszedł za Yuusufem do tuneli.

Yuusuf w końcu musi opuścić Vincenta, ponieważ ucieka przed policją. Wtedy Eric i Vincent wdają się w bójkę po tym, jak Eric konfrontuje go z gorzką prawdą na temat tego, jaki był w domu.

Następnie pojawia się wiadomość, że znaleziono ciało. Przy zwłokach kobiety, o której wiemy, że to Raya, znajdowała się czerwona kurtka Edgara. Gdy Ledroit przekazuje wiadomość Cassie (Gaby Hoffmann), widzimy Edgara usiłującego wydostać się z pokrywy włazu.

Vincent w końcu odzyskuje przytomność po „walce” z Erikiem i wychodzi z tuneli przez właz naprzeciwko Lux. Idąc przez miasto, widzi wielu bezdomnych przybywających do Central Parku, aby zaprotestować przeciwko wydanym przez miasto nakazom bezdomności.

Ale Vincent udaje się do studia „Good Day Sunshine” i odzyskuje kostium Erica, w którym spaceruje po parku.

Gaby również jest w parku i widzi Erica na scenie. Vincent jest w kostiumie, próbując zwrócić na siebie uwagę wszystkich i dać się złapać reporterom. Korzysta z okazji, aby porozmawiać bezpośrednio z Edgarem, który teraz je naleśniki w restauracji.

Vincent przeprasza za swoje zachowanie i ostatecznie mówi Edgarowi, że powinni ścigać się do domu. Oboje to robią, a Vincent i Edgar spotykają się ponownie przed swoim budynkiem, a Cassie dołącza do nich ze łzami w oczach.

Co się stało z Vincentem?

Tego samego dnia, po tym jak Vincent i Cassie ponownie spotykają się z Edgarem, Edgar w końcu śpi w swoim pokoju, a Vincent mówi Cassie, że „zadzwoni, kiedy będzie mógł” i odjeżdża do ośrodka odwykowego.

Kilka miesięcy później Vincent spotyka się ze swoim ojcem Robertem w Central Parku i wydaje się, że jest już lepiej. Vincent próbuje mu opowiedzieć o wspomnieniach z dzieciństwa, wspólnych wypraw do zoo i wspólnych tostów. Następnie mówi Robertowi, że już go nie szanuje, co rozpala coś w Robercie, który opowiada Vincentowi o prawdziwej historii Central Parku, pierwotnie będącego wioską Seneca.

„Nie musisz tego szanować, ale nie możesz temu zaprzeczać” – mówi mu Robert, twierdząc, że nazywa się to „postępem”. „Albo kradzież” – mówi Vincent, po czym żegna się z nim i idzie do pracy.

Na planie „Good Day Sunshine” widzimy, że Vincent staje się teraz Erikiem, a gdy zakłada garnitur, zauważa również, że postać policjanta Lenniego wciąż siedzi na jednym ze stołów. Gdy serial się zaczyna, Edgar, Cassie i Sebastian w zaawansowanej ciąży udają się na swoje miejsca.

Po przedstawieniu Cassie mówi Vincentowi, że odbierze Edgara około 20:00, aby ojciec i syn mogli spędzić dzień razem. Ale Edgar odszedł i Vincent nie może go znaleźć. Dzieje się tak do czasu, gdy Edgar przechodzi przez most w Central Parku na planie w garniturze Erica i kopiuje charakterystyczny, głęboki głos ojca, aby naśladować postać marionetki.

Vincent jest wyraźnie oszołomiony emocjami, gdy jego syn podchodzi i zaczyna płakać, gdy Edgar udaje Erica i rozmawiają. Gdy kamera powoli oddala się od nich obojga, widzimy, że złudzenie Erica, które towarzyszyło Vincentowi przez cały serial, nadal istnieje i teraz po prostu siedzi cicho i obserwuje ich z trybun powyżej.

W rozmowie dla RadioTimes.com o tym, co najbardziej mu się podobało w finale, Benedict Cumberbatch powiedział: „Myślę, że jest wiele momentów, w których bohaterowie w pełni wkraczają w siebie i uświadamiają sobie swoją siłę wynikającą ze swojej wrażliwości i stawiając czoła społeczeństwu, aby to zrobić”.

„Niezależnie od tego, czy jest to Ledroit, czy jest to postać grana przez Adepero [Cecile], czy Cassie w nowym życiu ze swoim nowym partnerem, czy też Vincent w końcu odsuwa się o krok od uszkodzonego dziecka i próbuje przejąć odpowiedzialność za to, kim jest i dlaczego jest taki, jaki jest”.

„Oddzielenie się od toksycznej relacji z rodzicami i próba stania się mniej toksycznym ojcem dla syna, pozwolenie dziecku na przychodzenie do niego i zobaczenie go prawdopodobnie po raz pierwszy”.

Co się stało z Marlonem?

Ostatni odcinek „Erica” stanowi kontynuację misji przeprowadzonej poprzedniego wieczoru przez nowojorską policję i ratusz, aby „oczyścić” miasto poprzez wysiedlenie bezdomnych mieszkających w sieci podziemnych tuneli.

Setki bezdomnych śpi na ulicach po zalaniu tuneli, a tę wiadomość krąży po mieście obok publicznego plakatu przedstawiającego Yuusufa, którego powiązano ze zniknięciem Edgara.

Ledroit i Gator (Wade Allain-Marcus) budzą się razem tego ranka po spędzeniu razem nocy, a Ledroit opowiada Gatorowi o tym, jak poznał Williama, gdy ten grał utwór muzyczny w Lincoln Center.

Obaj najwyraźniej mają ze sobą historię wykraczającą daleko poza to, że Ledroit podejrzewał Gatora o działalność przestępczą, ale Gator zaskakuje Ledroita taśmą wideo.

Każe mu przewinąć do 23:23 i wychodząc z pokoju, Gator mówi Ledroitowi, że dostał to od TJ, zanim opuścił miasto.

Ledroit ogląda taśmę w swoim telewizorze i widzi materiał CCTV przedstawiający alejkę za Luxem. Widzi Marlona, którego można rozpoznać po koszulce koszykarskiej z numerem osiem, i tajemniczego mężczyznę. Marlon pochyla się, aby uprawiać seks oralny z danym mężczyzną, ale przerywają mu Nokes i Kennedy, którzy odciągają Marlona.

Nokes zakuwa mężczyznę w kajdanki, a Kennedy rzuca Marlona na podłogę po drugiej stronie kosza. Nokes podchodzi i wielokrotnie kopie Marlona, a materiału filmowego jest za dużo, aby Ledroit mógł go dalej oglądać. Kiedy wraca na ekran, Kennedy próbuje odciągnąć Nokesa, ale Nokes popycha go i krzyczy, kontynuując kopanie Marlona.

Gdy Marlon przestaje reagować, tajemniczy mężczyzna po drugiej stronie kosza wychodzi i zaczyna krzyczeć. Widzimy wyraźnie, że jest to zastępca burmistrza ratusza Richard Costello (Jeff Hephner).

Następnie widzimy, że przybyło dwóch śmieciarzy i zabierają zawinięte ciało Marlona do ciężarówki.

Ledroit mówi Gatorowi, że jedzie na stację i podaje mu przybliżone ramy czasowe, w których powinien się stamtąd wydostać, zanim Lux zostanie napadnięty. Gator każe Ledroitowi „wyrządzić szkody”, a także dostarcza Ledroitowi małą czarną książeczkę, w której TJ chciwie trzymał notatki klientów.

Na stacji Ledroit krzyczy na wszystkich, aby zgromadzili się wokół telewizora i obejrzeli wspomnianą taśmę, a Cripp (David Denman) natychmiast próbuje uniemożliwić jej oglądanie. Ledroit przeciwstawia się mu, a inni policjanci wyruszają, by aresztować Nokesa i mężczyzn pracujących w jednostce sanitarnej.

W jednostce sanitarnej Alexander Lakatos i Misha Varga zostają aresztowani, a podczas inspekcji przyczepy Miszy Ledroit znajduje szafę wypełnioną wycinkami z gazet o Marlonie i jego zakrwawionej koszulce do koszykówki.

Tego popołudnia Ledroit wpada do kościoła, w którym chrzczone jest dziecko Costello, i aresztuje go w związku z morderstwem Marlona, ku wielkiemu zaskoczeniu jego rodziny i przyjaciół.

Podczas przesłuchania Nokesa Ledroit konfrontuje go z faktami: że Marlon wyłudzał pieniądze ze swoich zysków, mając innych klientów i przejmując ich za The Lux. Kennedy nabrał sumienia w związku z tym, co Nokes zrobił i powiedział za dużo, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci – ale zarówno Nokes, jak i Lakatos powołują się na piątą opcję.

Następnie Misha przyznaje, że pozbyli się ciała Marlona na rozkaz Bruno Di Bari, szwagra Costello. W wywiadzie Costello zostaje skonfrontowany z nagraniami z telewizji przemysłowej i mówi, że nie chcieli go słuchać i że próbował to wszystko zatrzymać.

Następnie na nagraniu widzimy, że Costello został ostatecznie uwolniony z kajdanek przez Nokesa, który zobaczył ciało Marlona i uciekł.

Później widzimy, że chociaż Vincent i Cassie dostają szczęśliwe zakończenie i ponownie spotykają się z Edgarem, tego samego nie można powiedzieć o matce Marlona, Cecile (Adepero Oduye), którą widzimy wciąż siedzącą w poczekalni komisariatu policji.

W dalszej części finału z doniesień prasowych dowiadujemy się, że w związku ze zniknięciem Marlona dokonano wielu aresztowań. Widzimy, że biuro Crippa jest przeszukiwane w celu uzyskania dowodów, które zbierają inni funkcjonariusze, a Nokes przebywa w więzieniu.

Cecile i Ledroit muszą następnie wsiąść do łodzi i udać się na wysypisko śmieci, gdzie wyrzucane są wszystkie śmieci, w nadziei, że odnajdą Marlona – ale biorąc pod uwagę nieskończoną ilość śmieci na wyspie, wydaje się to mało prawdopodobne. Kanał informacyjny ujawnia, że poszukiwania jego szczątków trwają w nadziei, że doprowadzą sprawę do końca.

W rozmowie dla RadioTimes.com na temat ostatniego odcinka Gaby Hoffmann tak opowiedziała o swojej reakcji na ten odcinek: „Oczywiście, raz po raz byłam zdruzgotana”.

„Z ostatniego odcinka, w którym wciąż słyszę jej głos, tak naprawdę wyciągnąłem wnioski, to piękna Adepero Oduye, która gra Cecile, wstając i mówiąc: «Rób lepiej, mój syn nie był kochany przez to miasto i na to zasłużył. być kochanym.'

„Dla mnie o to właśnie chodzi w tym całym przedstawieniu. Że nie radzimy sobie lepiej, że nie radzimy sobie dobrze z naszymi dziećmi, a co za tym idzie i z nami. Niektórzy z nas radzą sobie lepiej niż inni i to ilustrują ci dwaj podróże różnych chłopców, co jest absolutnie nie do przyjęcia i obrzydliwe na wielu poziomach.

„Ale z pewnością nikt z nas nie radzi sobie tak dobrze, jak powinien, i według mnie właśnie to podkreśla ten program”.

Co się działo w Luxie?

Gator najwyraźniej dostarczył Ledroitowi obciążające dowody w postaci wideo morderstwa Marlona. Później w wiadomościach dowiadujemy się, że odkryto dalsze informacje na temat tego, co dzieje się w The Lux.

Chociaż nie widzimy, co spotkało Gatora, możemy założyć, że ucieka, po tym jak dostał od Ledroita trochę czasu przed rozpoczęciem nalotu. Według doniesień nalot na jego były klub The Sierra miał miejsce sześć lat wcześniej, o czym wiemy z ciekawostek, którymi Ledroit dzielił się w całym serialu.

Nalot ujawnił siatkę zajmującą się handlem nieletnimi w celach seksualnych, w skład której wchodzili wpływowi klienci, a według kanału informacyjnego był wśród nich senator, hollywoodzki aktor i „czołowy twórca popularnego programu dla dzieci”. Jest jasne, że ring był kontynuowany, teraz pod kierownictwem TJ, w The Lux.

Kamera kieruje się w stronę Lenniego (Dan Fogler), gdy prezenter wiadomości ujawnia, że do publicznej wiadomości ujawnia się więcej szczegółów, które prawdopodobnie w dalszym ciągu będą zagrażać karierom zawodowym. Jak widzieliśmy w serialu, Lennie odwiedził The Lux, a także zapłacił za seks jednemu z młodych mężczyzn, którymi zarządzał TJ.

Lennie wyłącza telewizor, a następnie odbiera sobie życie, skacząc z okna swojego mieszkania.

Co się stało z Ledroitem?

Po rozwinięciu się sprawy pod wpływem Ledroita, widzimy samotnego detektywa w mieszkaniu, które dzielił ze swoim partnerem Williamem. Miejsce jest wypełnione pudłami, gdy Ledroit zalewa się łzami, patrząc na niektóre z ich wspólnych rzeczy, zmuszony do wyprowadzki przez siostrę Williama.

Kilka miesięcy później Ledroit przejeżdża obok The Lux, który jest teraz zamknięty i udaje się do Cecile w jej mieszkaniu i przynosi dla niej torbę z zakupami.

Kiedy wchodzi, widzi, że wnuk Cecile ogląda Good Day Sunshine i uśmiecha się do niego smutno. Następnie siada, podczas gdy Cecile mówi, że zrobi mu coś do jedzenia, a para najwyraźniej nadal jest ze sobą blisko po podróży kolejką górską, przez którą przeszli, próbując znaleźć sprawiedliwość dla Marlona.

W rozmowie z RadioTimes.com na temat podróży, jaką odbywamy z Ledroitem w serialu, McKinley Belcher III powiedział: „Jestem też naprawdę dumny z jego podróży przez sześć odcinków, ponieważ uważam, że bardzo wnika w siebie. Pod tym względem stanowi swego rodzaju krok w stronę zmiany, którą chce widzieć w świecie”.

Jeśli chodzi o to, co ludzie powinni wyciągnąć z finału, Belcher ma nadzieję, że widzowie zrozumieją, „jak ważne jest przewodzić z miłością i charakterystycznie dla Ledroita”.

„Dużo myślę o tym, jak stać się zmianą. Naprawdę wierzę, że tak naprawdę nie możesz tego zrobić, chyba że dojdziesz do punktu, w którym uwolnisz swój pełny potencjał, a pokochanie siebie to początek możliwości Daj tę miłość innym ludziom”.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek