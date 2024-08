Max potwierdziło nowy prequel do „Gry o tron”, tym razem oparty na nowelach George'a R.R. Martina „Dunk & Egg”.

Informacja została potwierdzona podczas prezentacji Warner Bros Discovery Max w środę, 12 kwietnia, a sam Martin ma pełnić rolę scenarzysty i producenta wykonawczego serialu wraz z Irą Parkerem, który wcześniej napisał jeden odcinek House of the Dragon.

Serial zatytułowany „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night” będzie rozgrywał się około sto lat przed wydarzeniami z „Gry o tron” i będzie śledził przygody dwóch "nieprawdopodobnych bohaterów" – młodego, naiwnego, ale odważnego rycerza Ser Duncana Wysokiego i jego małego giermka, Jaja (późniejszy król Aegon Piąty).

Oficjalny opis brzmi: „Osadzony w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku nie zniknęła jeszcze, wielkie przeznaczenia, potężni wrogowie i niebezpieczne przygody czekają na tych nieprawdopodobnych i niezrównanych przyjaciół”.

Jest zapowiedź „Rycerza Siedmiu Królestw”

Od dawna krążyły plotki, że serial oparty na tych postaciach jest jednym z pomysłów na spin-off, które producenci chcieli zrealizować, a w 2021 roku pojawiły się doniesienia, że serial jest w fazie rozwoju z Steve'em Conradem jako scenarzystą – choć to nigdy nie zostało potwierdzone.

Teraz staje się to trzecim oficjalnie ogłoszonym spin-offem „Gry o Tron” po „Rodzie smoka” – który obecnie kręci swój drugi sezon – oraz serialu kontynuacyjnym, w którym Kit Harrington ponownie wcieli się w rolę Jona Snowa.

W czerwcu 2022 roku Martin zdradził, że w fazie rozwoju jest kilka innych projektów, w tym jeden zatytułowany „Dziesięć tysięcy okrętów” o wojowniczej królowej i założycielce Dorne, księżniczce Nymerii, oraz inny zatytułowany „9 Voyages” lub „Sea Snake” o „Flea Bottom”, najbiedniejszej dzielnicy w King's Landing.

Trzy nowele „Dunk & Egg” – zatytułowane The Hedge Knight, The Sworn Sword i The Mystery Knight – zostały opublikowane między 1998 a 2010 rokiem, a Martin wcześniej wyrażał chęć napisania kolejnych części serii.

Na tym etapie nie ogłoszono żadnych dalszych informacji o serialu, w tym o tym, którzy aktorzy mogą dołączyć do obsady, ale będziemy informować o wszelkich dalszych szczegółach, gdy tylko będą dostępne.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.