„Uznany za niewinnego” dostał zielone światło na drugi sezon. Niestety jedna z gwiazd ujawniła, że nie znajdzie się w obsadzie kontynuacji kryminału sądowego.

Peter Sarsgaard (Dopesick, The Batman) wystąpił w prestiżowym dramacie Apple TV+ jako prokurator Tommy Molto, który oskarża podejrzanego o morderstwo Rusty'ego Sabicha (Jake Gyllenhaal) i próbuje udowodnić jego winę w sądzie.

Postać była postrzegana w antagonistycznym świetle przez większość widzów, chociaż sam Sarsgaard bronił Tommy'ego, opisując go jako „po prostu faceta, który żyje sam” i „przyzwoitą osobę”.

Niemniej jednak, nie jest to rola, którą chciałby ponownie zagrać w drugim sezonie, który został ogłoszony w zeszłym miesiącu i ma przyjąć formę antologii, koncentrując się na nowej obsadzie.

Peter Sarsgaard nie pojawi się w 2. sezonie „Uznanego za niewinnego”

„Nie jestem naprawdę zainteresowany sequelami”, powiedział Sarsgaard w wywiadzie dla IndieWire. „Myślę, że zrobiłem tylko jeden sezon czegokolwiek... Myślę, że jestem osobą na jeden sezon”, dodał aktor, który zagrał ważną rolę w „Uznanym za niewinnego”.

Rozwijając swoją zasadę, wyjaśnił: „Czasami mówię to moim dzieciom, może zrobiłem 90 lub 100 różnych rzeczy przez lata między filmami, serialami telewizyjnymi a sztukami teatralnymi. Mówię: Jestem bardzo dobry w mówieniu cześć i do widzenia”.

„Jest coś bardzo cennego w mówieniu do widzenia, ponieważ wtedy musisz szukać innego źródła inspiracji i wtedy się zmieniasz. Często mnie pytają: Czy przytyłem? Schudłem? Zapuszczałem brodę? Wszystko to”, wyjaśnił.

„Robię to wszystko cały czas. Gdybym grał coś w kółko, musiałbym ciągle wracać do tego samego tematu”, przyznał.

Sarsgaard dodał: „Właściwie odkryłem, że aktorstwo było naprawdę cenne w kontekście bycia człowiekiem, i myślę, że część tego polega na tym, że miałem te naprawdę interesujące doświadczenia, nie tylko grając różne postacie, ale także współpracując z różnymi ludźmi”.

Wcześniej producent „Uznanego za niewinnego” JJ Abrams zasugerował, że chciałby zobaczyć więcej z Tommy'ego Molto granego przez Sarsgaarda, mówiąc, że "to była taka radość" pracować z aktorem nad projektem.

Niektórzy podejrzewali, że aktor może być łatwy do zatrzymania, biorąc pod uwagę, że jest on szwagrem gwiazdy „Uznanego za niewinnego” Jake'a Gyllenhaala, który pozostanie związany z serią jako producent wykonawczy w drugim sezonie.

Ale niestety, jeśli wierzyć tym najnowszym komentarzom, fani nie powinni mieć nadziei na więcej.

Sarsgaard będzie współpracował z żoną Maggie Gyllenhaal i szwagrem Jake'iem nad nadchodzącym horrorem o potworach „The Bride” – nową wersją opowieści o Frankensteinie z 1935 roku – który reżyseruje Maggie, a Jake współgra.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.