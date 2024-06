„The Bear” to niezwykle intensywny dramat osadzony w realiach gastronomii, który jak dotąd zgarnął cztery Złote Globy oraz 10 nagród Emmy. Grający główną rolę w produkcji Disney+ Jeremy Allen White (serialowy Carmy) natychmiast stał się gwiazdą. Później mogliśmy zobaczyć go na dużym ekranie m.in. w „To może boleć” oraz „Braciach ze stali”. Po sukcesie serial został przedłużony o kolejne sezony. Niedługo będziemy mogli zobaczyć trzecią odsłonę „The Bear”. Podobno nie będzie ostatnia.

Reklama

„Jesteśmy bardzo dumni, że możemy współpracować z Christopherem Storerem, Joanną Calo, Joshem Seniorem i resztą zespołu kreatywnego, a także znakomitą obsadą, na czele której stoją Jeremy Allen White, Ayo Edebiri i Ebon Moss-Bachrac” – powiedział FX Entertainment prezydent Nick Grad o przedłużeniu sezonu 3.

„To, czego dokonali oni i załoga, jest naprawdę niezwykłe, a my i nasi partnerzy z Hulu i Disney+ dołączamy do fanów, którzy nie mogą się doczekać kolejnego rozdziału w historii »The Bear«”.

Wszystko, co wiemy do tej pory o trzecim sezonie „The Bear”.

Choć początkowo ogłoszono, że premiera trzeciego sezonu „The Bear” odbędzie się 27 czerwca, widzowie z Polski będą musieli poczekać nieco dłużej. Według aktualnych informacji, jakie pojawiły się ze strony FX Entertainment, serial będzie dostępny na platformie od 17 lipca. Jednak jest też dobra wiadomość! Wszystkie odcinki mają wejść na Disney+ jednego dnia.

Zobacz także

Łącznie „The Bear” sezon 3. obejmuje 10 półgodzinnych odcinków.

Kto zagra w 3. sezonie „The Bear”? Obsada hitu Disney+

Następujące nazwiska powrócą w sezonie 3. „The Bear”:

Jeremy Allen White jako Carmen Berzatto, znany również jako „Carmy”

Ayo Edebiri jako Sydney

Ebon Moss-Bachrach jako „Richie”

Abby Elliott jako Natalie znana również jako „Sugar”

Lionel Boyce w roli Marcusa

Liza Colón-Zayas jako Tina

Matty Matheson jako Neil

Oliver Platt jako wujek Jimmy

Molly Gordon jako Claire

Mamy także nadzieję, że Edwin Lee Gibson powróci w roli Ebraheima, chociaż nie ma żadnych informacji na temat jego roli w kolejnej odsłonie serialu. Spodziewamy się, że Jon Bernthal pojawi się w retrospekcji jako brat Carmy’ego, Mikey.

Pojawiło się również wideo z planu, które potwierdziło powrót Willa Poultera w roli szefa kuchni Lucy, który pojawił się w czwartym odcinku drugiego sezonu, „Miód spadziowy”.

Nie wiadomo, kto jeszcze zostanie powołany do epizodycznej roli.

O czym będzie 3. sezon „The Bear”? Fabuła serialu

W 3. sezonie „The Bear”, wszystkie oczy zwrócone są na Carmy'ego. Sydney, Richie i spółka są zdeterminowani, aby ich znakomita restauracja odniosła wielki sukces.

„Każdy dzień w branży restauracyjnej to przegrana bitwa” – czytamy w streszczeniu. „Carmy daje z siebie więcej niż kiedykolwiek i wymaga perfekcji od swojej załogi, która robi wszystko, co w jej mocy, aby dorównać jego intensywności”.

Jak można się spodziewać, jego „pogoń za doskonałością kulinarną wyniesie załogę na nowy poziom i podkreśli więzi spajające restaurację”.

Spodziewaj się rozwijającego się zespołu i „ciągle zmieniającego się krajobrazu” z mnóstwem „nowych wyzwań i możliwości”.

W streszczeniu czytamy: „Nasi szefowie kuchni nauczyli się, że liczy się każda sekunda, ale w tym sezonie przekonamy się, czy mają to, czego potrzeba, aby dożyć jutra”.

Czy jest zwiastun 3. sezonu „The Bear”?

Wreszcie mamy też oficjalny zwiastun 3. sezonu „The Bear”, który możecie zobaczyć poniżej.

Zobacz także: Czy „Eric” jest oparty na prawdziwej historii? Twórczyni miniserialu zdrada, co ją zainspirowało

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.