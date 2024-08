Już przed premierą „Deadpool & Wolverine” plotkowano o cameo w filmie, czyli krótkich scenach z prawdziwymi znanymi osobistościami jak politycy, artyści czy celebryci.

Reklama

Zanim przebój z Ryanem Reynoldsem i Hugh Jackmanem trafił do kin, reżyser Shawn Levy oraz szef Marvela Kevin Feige potwierdzili, że widzów czeka mnóstwo frajdy. Twórcy przygotowali serię niespodzianek, by fani jak najlepiej bawili się podczas seansu. Sporo mówiło się o scenach cameo. Niektórzy plotkowali, że w „Deadpool & Wolverine” pojawi się nawet… król Karol III!

Sławni ludzie w „Deadpool & Wolverine”? Twórcy przygotowali niespodzianki

W rozmowie z RadioTimes.com Shawn Levy potwierdził, że w filmie są dość zaskakujące występy, których wcześniej nie zaplanowano.

„Jestem podekscytowany, że mogę powiedzieć, że niektóre z nich nie zostały przewidziane przez internautów”, dodał reżyser.

„Myślę, że moje ulubione to te, które nie są cameo, ale postaciami. I są w tych rolach drugoplanowych, których nie pokazaliśmy wam do tej pory i o których świat jeszcze nie wie”, zdradził Levy.

Zobacz także

„To, z czego jestem dumny, to fakt, że dostajecie dreszczyk emocji: O mój Boże, to oni! Ale to oni wspierają tę historię Deadpoola i Wolverine’a”, stwierdził.

Rob Delaney, który powraca do swojej roli jako Peter Wisdom, również zasugerował pewne cameo, które ma się pojawić.

Powiedział: „Są tu rzeczy dla ludzi, którzy nie widzieli filmów od początku serii Marvela. To jest tak szalone. Nie wiem, jak to powiedzieć, nie zdradzając niczego, ale jest jedno cameo, które sprawiło, że zwariowałem – w pozytywnym sensie”.

Zobacz także: Jest nowy zwiastun „Joker: Folie a deux”. Joaquin Phoenix i Lady Gaga wznoszą się na wyżyny?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek