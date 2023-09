Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski w nocy, po udziale na Party Fashion Night, ogłosili swoje rozstanie. Para zdecydowała się na krótki komunikat, w którym informują, że wspólnie podjęli decyzję o rozstaniu. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski dodają, że decyzja była trudna, ale teraz każde z nich na nowo chce "budować swoje życie"... Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski oficjalnie ogłosili rozstanie! Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski byli małżeństwem przez ponad sześć lat, a pobrali się w 2016 roku. We wrześniu 2019 roku doczekali się narodzin córeczki, która otrzymała piękne imię Helena, tak popularne ostatnio wśród gwiazd . Aktorską parę dzieliło 10 lat różnicy, ale nie było to dla nich przeszkodą. 11 października Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski pojawili się na tej samej imprezie Party Fashion Night , ale nie pozowali wspólnie do zdjęć. Tego samego dnia w późnych godzinach nocnych na ich profilach pojawiło się oświadczenie o rozstaniu. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski nie są już razem! Z przykrością pragniemy poinformować, że wspólnie podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Była to decyzja trudna, lecz konieczna, aby każdy z nas mógł na nowo budować swoje życie. W trosce o dobro naszej Córki, która jest dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie naszej prywatności Aktorska para w oświadczeniu informuje też, że to jedyny komentarz w sprawie ich rozstania i wygląda na to, że Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski chcą uniknąć medialnej burzy i publicznych kłótni, które ostatnio są na porządku dziennym, jeśli chodzi o inne głośne rozstania gwiazd. Jednocześnie informujemy, że jest to nasz jedyny komentarz w tej sprawie. Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski Wyświetl ten...