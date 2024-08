O tym, że „Deadpool & Wolverine” może być najbardziej kasową produkcją tego roku i powiewem świeżości dla studia Marvel, które w ostatnich latach zaliczyło sporo wpadek. Jednak aż tak dobrego otwarcia nie spodziewał się chyba nikt. Zwłaszcza że produkcja otrzymała kategorię R (tylko dla pełnoletnich widzów).

W ciągu pierwszych trzech dni po premierze „Deadpool & Wolverine” zarobił ponad 444 miliony dolarów na świecie. Lepszymi wynikami w weekend otwarcia mogły pochwalić się jedynie „Avengers: Koniec gry”, „Spider-Man: Bez drogi do domu”, „Avengers: Wojna bez granic”, „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” oraz „Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi”.

Wszystkie wymienione wyżej tytuły ostatecznie przekroczyły imponującą barierę miliarda dolarów wpływów na całym świecie. Czy do tego elitarnego grona dołączy także „Deadpool & Wolverine”?

„Deadpool & Wolverine” zarobi miliard dolarów?

Najnowszy film Marvela już bije rekordy kasowe, zaliczając największy weekend otwarcia 2024 roku. To nie wszystko. „Deadpool & Wolverine” już zgarnął największe zarobki w pierwszych dniach po premierze wśród całej historii produkcji z kategorią R. Wpływy przekroczyły 200 milionów dolarów.

Gwiazdor filmu Hugh Jackman świętował sukces filmu, odtwarzając słynny mem, w którym kreskówkowa wersja Wolverine’a patrzy z miłością na ramkę ze zdjęciem.

Jeśli „Deadpool & Wolverine” rzeczywiście zarobi ponad miliard dolarów, stanie się 11. filmem studia Marvela z tak imponującym wynikiem. Warto przypomnieć, że „Avengers: Wojna bez granic” oraz „Avengers: Koniec gry” zarobiły po ponad 2 miliardy dolarów.

Bez dwóch zdań był to wielki tydzień dla Marvela. Studio podczas Comic-Con w San Diego jeszcze bardziej podgrzało atmosferę, gdy potwierdziło, że do uniwersum wraca Robert Downey Jr. Ulubieniec widzów wcieli się w rolę Doktora Dooma.

W trakcie panelu ujawniono też plany związane z premierami filmów należących do fazy 5. oraz 6. całego uniwersum. Za kręcenie kolejnych części „Avengers” ponownie odpowiedzialni będą bracia Russo.

Najnowsze części mają pojawić się w 2026 i 2027 roku. Joe i Anthony Russo w przeszłości wyreżyserowali „Avengers: Wojna bez granic” oraz „Avengers: Koniec gry” – dwie najbardziej kasowe odsłony superbohaterskiej sagi. Reżyserzy mają też na koncie „Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz”, a także „Kapitan Ameryka: Civil War”.

Nic dziwnego, że fani Marvela kończą lipiec we wspaniałych nastrojach. Teraz wszyscy czekają na „Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat”, który ma pojawić się w kinach już na początku 2025 roku.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.