W ciągu ostatnich lat fani jednego z najpopularniejszych uniwersów mogli zobaczyć film o kolejnej postaci kobiecej, czyli „Kapitan Marvel”. Historia o Brie Larson, która zyskała nadprzyrodzone moce, weszła do kin w 2019 roku. Fani mogli zobaczyć w produkcji gwiazdy znane z poprzednich produkcji: Marka Ruffalo, Samuela L. Jacksona, Chrisa Evansa, Scarlett Johansson czy Dona Cheadle’a.

Choć „Kapitan Marvel” wywoływała spore emocje, ostatecznie film wypadł dość przeciętnie w oczach fanów. Część widzów przyznała produkcji nieco wyższe oceny ze względy na muzykę. Blockbuster wyraźnie gra nostalgią do lat 90. Ścieżka dźwiękowa wypada dość rockowo.

Twórcy filmów z uniwersum Marvela zdążyli dobrze poznać swoich fanów i ich gust muzyczny. Nie jest tajemnicą, że ich produkcje chętnie śledzą miłośnicy mocniejszych brzmień. Wystarczy przypomnieć sobie ścieżkę dźwiękową „Iron Mana”, na której królował zespół AC/DC.

Warto zauważyć, że muzyka w filmach z uniwersum Marvela odgrywa bardzo ważną rolę. W 2019 roku Ludwig Goransson dostał Oscara z najlepszą muzykę oryginalną, którą skomponował do „Czarnej Pantery”.

Co usłyszymy w „Kapitan Marvel”? Skoro film mocno czerpie z lat 90., nie może zabraknąć Nirvany i najsłynniejszego albumu grunge’owego zespołu z Aberdeen, czyli „Nevermind”. To jednak nie wszystko.

Piosenki z „Kapitan Marvel”. Muzyczny powrót do lat 90.

Widzowie, którzy widzieli już film z Brie Larson w roli głównej, z pewnością zauważyli, że piosenki z "Kapitan Marvel" to mnóstwo hitów z lat 90. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów na ścieżce dźwiękowej produkcji jest oczywiście "Come As You Are" Nirvany z albumu "Nevermind". Po raz kolejny muzyka odgrywa ważną rolę w historii bohatera z uniwersum Marvela. Główna postać, Carol Danvers kocha Guns N’ Roses. To wyluzowana dziewczyna, wychowana na zespołach z lat 80., o czym świadczą też koszulki, które nosi.

W różnych scenach "Kapitan Marvel" możemy usłyszeć również takie utwory jak m.in. "Only Happy When It Rains" zespołu Garbage, "Crazy On You" Heart, "Waterfalls" TLC czy "Just A Girl" No Doubt. Wart też zauważyć, że Carol Danvers w swojej garderobie ma również koszulkę grupy Nine Inch Nails, co jest kolejnym tropem muzycznym.

Choć "Kapitan Marvel" prawdopodobnie nie będzie ulubionym filmem fanów uniwersum Marvela, to warto przesłuchać ścieżki dźwiękowej produkcji. Reżyserka Anna Boden przyznała, że ma słabość do piosenek z lat 90. i jest zadowolona z wyboru utworów, choć trudno będzie powtórzyć sukces soundtracku ze "Strażników Galaktyki". Warto przypomnieć, że muzyka z tego tytułu w 2014 roku weszła na pierwsze miejsce prestiżowej listy Billboard.

„Nie możemy konkurować ze Strażnikami Galaktyki. (Przyp. red. - To) było czymś wyjątkowym”, powiedziała Boden w wywiadzie. „Ale mamy film, którego akcja rozgrywa się w latach 90. i usłyszycie muzykę z lat 90. Miejmy nadzieję, że będzie to coś, co przypomni wam dawne czasy. Gramy dużo piosenek, o których zapomnieliśmy lub po prostu nie słyszeliśmy od dłuższego czasu, ale to naprawdę zabiera nas do tamtych lat”.

Poniżej prezentujemy listę piosenek z "Kapitan Marvel".

