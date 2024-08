Kiedy Wesley Snipes pojawił się na ekranie w produkcji „Deadpool & Wolverine”, fani oszaleli z zachwytu. Znany z roli Blade’a aktor wrócił, by rozwiązać kilka wątków dotyczących swojej postaci. Twórcy nie spodziewali się chyba takiego zamieszania.

Według Księgi Rekordów Guinnessa Wesley Snipes pobił dwa rekordy swoim powrotem jako Blade. Wystąpienie w „Deadpool & Wolverine” zapewniło mu aż dwa tytuły.

Dzięki swojemu powrotowi jako pół-wampir, „chodzący za dnia”, Snipes zdobył tytuł Najdłuższej kariery jako postać Marvela w akcji na żywo. Tym samym pokonał występującego w hicie Hugh Jackmana, który pobił rekord Patricka Stewarta w roli profesora Charlesa Xaviera.

Ale to nie wszystko! Snipes zdobył również tytuł Najdłuższej przerwy między występami postaci w filmach Marvela. Poprzednio ten tytuł należał do Alfreda Moliny, który powrócił jako Doktor Octopus w „Spider-Man: Bez drogi do domu”, 17 lat po tym, jak zagrał w „Spider-Man 2”.

Wesley Snipes wrócił jako Blade w "Deadpool & Wolverine"

Od dawna toczyły się rozmowy na temat powrotu Blade’a. Przez długi czas Wesley Snipes uważał, że to niemożliwe, dopóki Ryan Reynolds nie przedstawił mu tego pomysłu.

„Myślałem, że to nie ma sensu”, powiedział Snipes w rozmowie z „Entertainment Weekly”. „Ale kiedy dostajesz telefon od Ryana Reynoldsa nagle po 20 latach, myślisz: Okej, muszę odebrać. Zobaczymy, o co chodzi”, dodał.

„Opowiedział mi pomysł. Powiedział: Tak, robimy to. Jeśli ty w tym jesteś, to my też”, zdradził Snipes.

Wesley Snipes nie był jedynym głośnym powrotem w „Deadpool & Wolverine”. Oprócz niego widzowie mogli zobaczyć też m.in. Jennifer Garner, Dafne Keen, Channinga Tatuma oraz Chrisa Evansa.

Powrót Chrisa Evansa jako ludzkiej pochodni do MCU pozwolił mu przedłużyć swój rekord Guinnessa za Najwięcej występów w filmach fabularnych jako superbohater Marvela, zwiększając jego łączną liczbę do 11.

Widzieliście już „Deadpool & Wolverine”?

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.