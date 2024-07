A24 wypuściło plakat filmu "Love Bleeding Lies", a także pierwszy zwiastun, który pojawił się 19 grudnia 2023 roku. Musicie go zobaczyć!

W filmie "Love Lies Bleeding" występuje Kristen Stewart w roli samotnej menadżerki siłowni o imieniu Lou, która zakochuje się w kulturystce Jackie (w tej roli Katy O'Brian z Black Lightning). Jednak "ich miłość wznieca przemoc, wciągając je głęboko w sieć przestępczej rodziny Lou" – głosi oficjalny opis fabuły.

"Love Lies Bleeding" ukaże się w Polsce 2 sierpnia 2024 roku. Film ma w USA kategorię wiekową R i trwa 104 minuty.

Obsada "Love Lies Bleeding"

Kristen Stewart jako Lou

Katy O'Brian jako Jackie

Jena Malone jako TBC

Ed Harris jako TBC

Dave Franco jako TBC

Anna Barysznikow jako TBC

Stewart zajmowała się już horrorem przy takich projektach jak "Personal Shopper", "Underwater", "Lizzie" oraz, co było jej najmroczniejszą rolą w dotychczasowej historii, "Zbrodnie przyszłości" Davida Cronenberga (2022).

Opowiadając o dystopijnym horrorze o ciele, w którym zagrała Timlin, młodą kobietę zafascynowaną i podnieconą sztuką ciała Saula Tensera, Stewart powiedziała "Insiderowi" po premierze:

Wszyscy uwielbiają rozmawiać o tym, jak trudno się ogląda filmy (Cronenberga) i fajnie jest porozmawiać o ludziach, którzy wychodzą z pokazów w Cannes

Obsada "Love Lies Bleeding" uzupełniają Jena Malone (Igrzyska śmierci), Ed Harris (Westworld), Dave Franco (The Disaster Artist) i Anna Baryshnikov (Dickinson).

Za kamerą Glass wyreżyserowała produkcje na podstawie scenariusza, który napisała wspólnie z Weroniką Tofilską.

