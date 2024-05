Studio Marvela szykuje wielkie zakończenie obecnej fazy, która będzie też finałem Sagi Multiwersum, czyli „Avengers: Secret Wars”. Widzowie spodziewają się, że to widowisko pobije wiele rekordów. Mówi się, że będzie to najdłuższa produkcja ze wszystkich, dlatego twórcy chcą ją podzielić na dwie części.

Zapowiadany „Avengers: Secret Wars” będzie miał największy wpływ na historię całej serii – szczególnie na wydarzenia po „Avengers: Koniec gry”.

Co jak dotąd wiemy o „Avengers: Secret Wars”?

Wszystko wskazuje na to, że pierwsza część „Avengers: Secret Wars” wejdzie do kin 7 maja 2027 roku. Początkowo mówiono, że premiera superprodukcji odbędzie się już w 2026 roku, jednak prace nad filmem się opóźniły. Z pewnością druga, kończąca całą sagę Multiwersum część pojawi się jeszcze później.

Kto zagra w „Avengers: Secret Wars”?

Marvel Studios nie ogłosiło jeszcze ani jednego członka obsady „Avengers: Secret Wars”. W pierwszej części, która ma nazywać się „ Avengers: The Kang Dynasty”, może pojawić się kilka dobrze znanych fanom twarzy.

Dużo mówi się, że Jonathan Majors wystąpi w obu filmach jako podróżujący w czasie złoczyńca Kang Zdobywca, pod warunkiem, że nie zostanie pokonany pod koniec pierwszej części.

W międzyczasie spodziewalibyśmy się zobaczyć wszystkich głównych bohaterów Avengersów: Kapitana Amerykę (Anthony Mackie), Kapitan Marvel (Brie Larson), Doktora Strange'a (Benedict Cumberbatch) i Thora (Chris Hemsworth).

Możliwe jest również, że te filmy po raz pierwszy przeniosą na duży ekran niedawno wprowadzone przez Marvela postacie z Disney+, takie jak Moon Knighta i She-Hulk.

Warto pamiętać, że film będzie kończył sagę Multiwersum, a to oznacza, że w superprodukcji mogą się pojawić również m.in. bohaterowie znani z serii X-Men.

O czym będzie „Avengers: Secret Wars”?

W komiksach pojawiły się dwie główne historie „Avengers: Secret Wars”, które są bardzo różne, mimo że mają ten sam tytuł.

Począwszy od 1984 roku, podczas pierwszych Secret Wars najsłynniejsi bohaterowie i złoczyńcy Wszechświata Marvela zostali teleportowani na położoną w odległej galaktyce planetę Bitewny Świat. Ci, którzy przetrwali, próbują walczyć z samozwańczym bogiem i władcą tego świata. Ta historia osiągnęła sukces komercyjny, jednak mnóstwo fanów krytykowało jej płytkość.

W 2015 roku nowoczesne podejście do „Avengers: Secret Wars” spotkało się ze znacznie cieplejszym przyjęciem krytyków. W tej wersji Ziemia-616 (główne uniwersum Marvela) zderzyło się z Ultimate Marvel Universe (miejscem narodzin Milesa Moralesa).

Próbując zapobiec całkowitej zagładzie, Doktor Doom wykorzystuje moc Beyonders, aby stworzyć nowy Bitewny Świat, będący połączeniem każdej alternatywnej rzeczywistości we wszechświecie Marvela. Naturalnie, on również zostaje cesarzem.

Bohaterowie i złoczyńcy Wszechświata Marvela nie pamiętają swojego życia przed nowym porządkiem Dooma, dlatego większość nie kwestionuje dziwnej nowej rzeczywistości, w której się znajdują.

„Avengers: Secret Wars” i „Ant-Man i Osa: Kwantomania”

Mimo że Kang Zdobywca teoretycznie umiera w filmie „Ant-Man i Osa: Kwantomania”, sceny po napisach końcowych pokazują nam, że złoczyńca ma nieskończoną ilość wersji. Szybko orientujemy się, że te nie cofną się przed niczym, by zniszczyć Avengersów. Wygląda na to, że to prowadzi do wojny, jaką możemy zobaczyć w „Avengers: Secret Wars”.

Mówiąc o przyszłej roli Kanga w serii, reżyser „Ant-Man i Osa: Kwantomania” Peyton Reed zażartował, że postać ta „zmienia wszystko” w MCU.

„W połowie (przyp. red. - produkcji) było już pewne, że rozpoczniemy fazę piątą” – wyjaśnił podczas ekskluzywnego wywiadu dla RadioTimes.com . „I zawsze pytam Feige’a (przyp. red. - producenta), co właściwie oznacza ta faza?”.

„Ale myślę, że dla nas to naprawdę oznaczało… to był Kang, prawda? Tym, co go wyróżnia jako antagonistę, jest Kang Zdobywca, który pojawia się w „Ant-Man i Osa: Kwantomania”. Ale jest Istotą Nexusa – istnieją warianty Kanga”, dodał reżyser.

„A co się stanie, jeśli przedstawisz złoczyńcę, który walczy z naszymi bohaterami, ale osobno toczy wojnę ze wszystkimi różnymi wersjami siebie? A co to oznacza dla trwającego Wszechświata Marvela?”, stwierdził.

Jak na razie nie ma zwiastuna „Avengers: Secret Wars”. Studio Marvela wciąż większość informacji trzyma w tajemnicy. Wiemy jednak już, że scenariusze do obu części ma napisać Michael Waldron. Wcześniej artysta współtworzył takie filmy jak „Doktor Strange w muliwersum obłędu” oraz seriale „Loki”, „Heels” i „HarmonQuest”.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek