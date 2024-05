Doniesienia o nakręceniu przez Sony „El Muerto” wywołało spore zaskoczenie widzów, ponieważ postać, która miałaby być bohaterem spin-offu „Spider-Mana”, jest mało znana nawet dla fanów komiksów i całego uniwersum. Nie można go w żaden sposób porównać do takich antagonistów jak Venom, Goblin czy Morbius.

W główną rolę „El Muerto” miał się wcielić latynoski raper Bad Bunny. Film miał trafić do kin już 12 stycznia 2024 roku. Problem w tym, że mamy maj, a zdjęcia do produkcji Jonasa Cuarona nadal nie ruszyły. Twórcy wciąż nie mają pełnej obsady.

Początkowo kalendarz Sony zakładał, że „El Muerto” wejdzie do kin 12 stycznia 2024 roku. Obecnie jednak widzimy, że prace nad filmem z uniwersum „Spider-Mana” jest na bardzo wczesnym etapie. Nie dość, że wciąż nie ma całej obsady, to gwiazdor produkcji, raper Bad Bunny zrezygnował z roli w filmie.

Po strajku scenarzystów i aktorów Hollywood „El Muerto” został wymazany z kalendarza. Odejście portorykańskiego rapera miało spory wpływ na opóźnienie filmu, ponieważ udział Bad Bunny’ego miał napędzać marketing produkcji. Teraz twórcy szukają nowej gwiazdy. W projekt nadal wierzy reżyser Cuarón.

Kim jest „El Muerto”?

Fani mogą się zastanawiać, czy Sony nie ryzykuje za bardzo z „El Muerto”. Mało znany przeciwnik Spider-Mana nie może się równać pod względem popularności z takimi antagonistami jak Sandman, Jaszczur, Zielony Goblin, doktor Octopus czy Venom. El Muerto jest zapaśnikiem wychowanym w rodzinie wrestlerów. Nadludzka siła przekazywana jest w jego rodzie z pokolenia na pokolenie.

El Muerto staje do pojedynku ze Spider-Manem w charytatywnym pojedynku. Choć przez moment zapaśnik jest blisko wygranej i próbuje nawet zdemaskować Człowieka-Pająka, ostatecznie musi uznać jego wyższość.

Kto jest w obsadzie „El Muerto”?

Jedynym potwierdzonym członkiem obsady "El Muerto" był latynoski raper Bad Bunny. Portorykańczyk nie tylko jest fanem wrestlingu, ale nawet sam zdążył już występować w WWE (przyp. red. - amerykańska federacja). Jego udział wydawał się naturalny, dlatego odejście gwiazdora to spory cios dla całej produkcji.

Bad Bunny miał być też pierwszym latynoskim aktorem w filmie Marvela. Jak dotąd pojawił się w takich filmach jak "Bullet Train", "Cassandro" czy "Szybcy i wściekli 9". Obecnie nie wiemy, kto ma dołączyć do obsady "El Muerto". Niewykluczone, że widzowie będą mogli zobaczyć gwiazdy z uniwersum jak Tom Hardy, Jared Leto czy Michael Keaton.

Zwiastun „El Muerto”

Jak na razie nie ma zwiastuna "El Muerto". Fani czekają na kolejne wieści w sprawie filmu. Jak na razie zarówno wytwórnia Sony, jak i reżyser Jonasa Cuarón nie rezygnują z projektu i chcą, by produkcja stała się częścią uniwersum o "Spider-Manie". Czekacie?

Na szczęście fanów serii o superbohaterach czekają inne produkcje, które będą dostępne znacznie szybciej. Wielkimi krokami zbliża się 4. sezon "The Boys", który pojawi się w streamingu już w czerwcu.

