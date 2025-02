Choć najlepszą renomą cieszą się skandynawskie seriale kryminalne, warto pamiętać, że Brytyjczycy również mają na koncie kilka perełek. Wystarczy wspomnieć „Ogrodników” czy „Desa” z ostatnich lat, które opowiadają historie prawdziwych morderstw. Jednym z najlepszych przykładów jest brytyjsko-irlandzka seria „Upadek”. W momencie premiery, w 2013 roku o tej produkcji w Polsce mówiło się niewiele. Jednak po latach stała się hitem. Dzisiaj to jeden z najpopularniejszych seriali, jakie możecie znaleźć na Netfliksie. Pojedynek ambitnej inspektor i seryjnego mordercy łączy elementy psychologicznego thrillera i kryminału. A Gillian Anderson, którą dobrze znają fani „Z Archiwum X”, jest fantastyczna.

Reklama

O czym jest serial „Upadek”?

Brytyjski serial Upadek (The Fall) to jeden z najbardziej wciągających thrillerów psychologicznych ostatnich lat. Produkcja emitowana w latach 2013–2016 zyskała ogromną popularność dzięki doskonale skonstruowanej fabule i genialnej obsadzie. W rolach głównych wystąpili Gillian Anderson jako detektyw Stella Gibson oraz Jamie Dornan jako seryjny morderca Paul Spector.

Akcja rozpoczyna się w Belfaście, gdzie od kilku miesięcy nieuchwytny morderca atakuje młode kobiety. Po nieudanym śledztwie lokalnej policji sprawą zajmuje się inspektor Stella Gibson (Gillian Anderson), doświadczona i inteligentna detektyw ze Scotland Yardu. Widzowie od początku poznają prawdziwego sprawcę – to Paul Spector (Jamie Dornan), pozornie zwyczajny mąż i ojciec dwójki dzieci, pracujący jako terapeuta dla osób w żałobie. W rzeczywistości prowadzi podwójne życie, prześladując, torturując i mordując młode kobiety.

Spector działa metodycznie: starannie wybiera swoje ofiary, obserwuje je przez długi czas, włamuje się do ich mieszkań i zostawia po sobie jak najmniej śladów. Jednak z każdą kolejną zbrodnią jego potrzeba przemocy rośnie, a policyjne śledztwo zaczyna zbliżać się do prawdy. Pierwszy sezon koncentruje się na rosnącym napięciu między Stellą i Spectorem. Chociaż nie spotykają się twarzą w twarz, oboje zaczynają zdawać sobie sprawę z obecności drugiej osoby – Gibson jako łowczyni, Spector jako ofiara, ale i myśliwy.

Kontynuacje serialu „Upadek”

W drugim sezonie śledztwo przybiera na intensywności. Stella Gibson i jej zespół zaczynają łączyć kolejne tropy, a przeszłość Spectora wychodzi na jaw. Okazuje się, że jego zbrodnie mają swoje źródło w głęboko zakorzenionych traumach z dzieciństwa. Jednocześnie Paul zaczyna popełniać błędy – jego żona Sally Ann (Bronagh Waugh) zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, a nastoletnia opiekunka do dzieci, Katie Benedetto (Aisling Franciosi), zakochuje się w nim i staje się jego nieświadomą wspólniczką. W kulminacyjnym momencie drugiego sezonu Stella niemal doprowadza do jego aresztowania. Ostatecznie Paul zostaje schwytany, ale zamiast triumfu Gibson, widzowie dostają kolejną dawkę napięcia – Spector zostaje postrzelony i jego życie zawisa na włosku.

Trzeci sezon to psychologiczna walka w szpitalu i na sali przesłuchań. Paul przeżywa, ale twierdzi, że niczego nie pamięta. Czy naprawdę stracił pamięć, czy to tylko kolejna manipulacja? Jego proces i terapia w więzieniu pokazują brutalną prawdę – Spector jest inteligentnym, ale niebezpiecznym psychopatą, który nigdy nie odczuwał wyrzutów sumienia. Stella, mimo że go schwytała, nie czuje satysfakcji – walka z tak skomplikowanym umysłem pozostawia na niej emocjonalne blizny. Finał jest wstrząsający.

Inne seriale podobne do „Upadku”

„Mindhunter” (Netflix) – Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opowiadająca o początkach profilowania seryjnych morderców przez agentów FBI w latach 70. i 80. Inteligentny, psychologiczny i niezwykle klimatyczny serial.

„Luther” (Netflix) – Idris Elba jako genialny, ale niestabilny emocjonalnie detektyw John Luther, ścigający brutalnych przestępców. Mroczna atmosfera Londynu i fascynująca relacja Luthera z socjopatyczną Alice Morgan to duże atuty tej produkcji.

„Broadchurch” (Max) – Serial kryminalny o śledztwie w sprawie morderstwa chłopca w małym nadmorskim miasteczku. Detektywi (w tych rolach David Tennant i Olivia Colman) odkrywają szokujące sekrety społeczności. Emocjonalny i świetnie napisany.

„Detektyw” (Max) – Pierwszy sezon z Matthew McConaughey i Woodym Harrelsonem to historia skomplikowanego śledztwa w sprawie rytualnych morderstw w Luizjanie. Filozoficzne dialogi, mroczna atmosfera i genialna narracja czynią go klasykiem.

„The Killing” (Disney+) – Adaptacja duńskiego serialu Forbrydelsen, opowiadająca o morderstwie nastolatki i jego konsekwencjach dla rodziny oraz śledczych. Powolne budowanie napięcia, ponury klimat Seattle i świetnie wykreowani bohaterowie.

Reklama

Zobacz także: Polski serial kryminalny z Żurawskim zachwyci fanów „Rojsta” i „Watahy”. Podlasie mroczne niczym Skandynawia