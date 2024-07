Murphy nie jest jedyną znaną twarzą powracającą w sequelu – sędzia Reinhold i John Ashton powrócili do swoich popularnych ról Billy'ego Rosewooda i Johna Taggarta z oryginalnych filmów, choć w raczej ograniczonych rolach w porównaniu z ich poprzednimi występami.

Powracają „Gliniarze z Beverly Hills”

Przed premierą w serwisie Netflix para rozmawiała z RadioTimes.com i ujawniła, że decyzja o powrocie nie była trudna.

Kiedy przeczytaliśmy scenariusz, wszystko było łatwe – wyjaśnił Reinhold podczas ekskluzywnego wywiadu.

Chcieliśmy wykorzystać pierwszy film jako szablon i mieliśmy nadzieję, że dzięki niemu osiągniemy taki sukces. Oboje czuliśmy się naprawdę dobrze, czytając scenariusz i to, w co się wpakowaliśmy, zwłaszcza że Jerry Bruckheimer ponownie go produkował I to dało nam strefę komfortu

Ashton dodał, że na miesiąc przed rozpoczęciem zdjęć odbył spotkanie z reżyserem Markiem Molloyem – który debiutuje w filmie fabularnym – co utwierdziło go w przekonaniu, że zdecydowanie podjął słuszną decyzję o powrocie.

Pierwszą rzeczą, jaką do mnie powiedział, było: ''Chcę przywrócić lata 80.''. A ja odpowiedziałem: ''Idealnie, wspaniale''. Jerry był w to zaangażowany i wiedziałem, że Eddie tego nie zrobi, jeśli scenariusz nie będzie odpowiedni. Przeczytałem więc scenariusz i powiedziałem Jerry'emu: ''Zgadzam się''. Nie mogłem się doczekać, aż pójdę do pracy

Mówiąc o pracy nad nowym filmem, Ashton powiedziała, że „czułam się, jakbyśmy nigdy nie odeszli” i kontynuował: „W pierwszym filmie rozwinęliśmy nasze postacie tak dobrze, że dość łatwo było nam po prostu wpaść w nie z powrotem".

Obaj aktorzy poproszeni o wybranie najważniejszego wydarzenia z tego doświadczenia mieli trudności z zawężeniem zakresu.

Dla mnie, to znowu tylko nasza trójka razem. Chemia sprawiała, jakbyśmy rozpoczęli tam, gdzie skończyliśmy. Chciałem tego więcej – powiedział Reinhold. „

Tak, To było właściwie spotkanie rodzinne – zgodził się Ashton.

Policjant z Beverly Hills: Axel F będzie można oglądać w serwisie Netflix od środy, 3 lipca 2024 r.

