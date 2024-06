Premiera drugiej części ""Bridgertonów" w serwisie Netflix odbędzie się 13 czerwca. Fani czekali miesiąc, aby zobaczyć, co stanie się z Penelopą (Nicola Coughlan) i Colinem (Luke Newton).

UWAGA, artykuł zawiera SPOILERY.

Wygląda na to, że Penelope naturalnie przyjęła niespodziewaną propozycję Colina, ale to nie oznacza końca ich kłopotów gdzie indziej! W końcu możemy przyjrzeć się dramatom, które wydarzą się w nadchodzących odcinkach, ponieważ w końcu ujawniono zwiastun części drugiej trzeciego sezonu! Zapowiedź opublikowana przez Netflix zapewnia nam całe dwie minuty romansu, dramatu, zwrotów akcji i nie tylko.

"Bridgertonowie" - oto nowy zwiastun drugiej części trzeciego sezonu hitu Netfliksa!

Zaczyna się od "dramy", kiedy rodzina Bridgertonów zostaje poinformowana o zbliżającym się ślubie Penelopy i Colina, ale Eloise (Claudia Jessie) szybko okazuje swoją niechęć, mówiąc swojej byłej najlepszej przyjaciółce, że musi powiedzieć Colinowi o jej podwójnej tożsamości jako Lady Whistledown.

„Jeśli ujawnienie prawdy będzie zbyt trudne, sama mu ją wyjawię” – mówi Eloise do Penelope! A gdy zegar wybije północ, czy Penelope zdobędzie się na odwagę, by powiedzieć Colinowi prawdę?

Obejrzyjcie sami zwiastun poniżej:

W innym fragmentu zapowiedzi widzimy także przebłyski kwitnącego romansu Lady Violet (Ruth Gemmell) i lorda Marcusa Andersona (Daniel Francis), gdy para tańczy, a także zaloty Franceski (Hannah Dodd) i Johna Stirlinga (Victor Alli). Prawdziwym pytaniem pozostaje, czy Penelope będzie w stanie pożegnać się ze swoim alter ego z Whistledown, po tym jak jej matka powiedziała, że „kobiety nie mają marzeń, one mają mężów”. Coś nam mówi, że w przypadku Pen będzie łatwiej powiedzieć, niż zrobić…

Jeśli jest jednak coś, co potwierdza zwiastun, to to, że w drugiej części pojawi się o wiele więcej pikantnych scen, które podkreślą chemię między Colinem i Penelope, a właśnie na taką czekali wszyscy fani serialu. Odnosząc się do krytyki niektórych widzów przed premierą nowego sezonu, Nicola Coughlan, serialowa Penelope, odpowiedziała dla RadioTimes.com:

Właściwie wczoraj uświadomiłam sobie, bo przez pierwsze dwa sezony miała być szczenięco zakochana w gościu, który nie miał o tym zielonego pojęcia. Taka była dynamika. Ale potem pomyślałam: czuję, jakbyśmy wstrzymywali chemię przez dwa sezony. Potem zaś ktoś zapytał: Jak trudno było ci pracować nad chemią? Pomyślałam: Och, nie musieliśmy, ta chemia po prostu była mówiła w wywiadzie

Czekacie na całość?

