Pod koniec czerwca 2023 roku na Netfliksie pojawił się 3. sezon „Wiedźmina”. Twórcy postanowili podzielić go na trzy części. Pierwsza miała premierę 29 czerwca, druga – 27 lipca. Gdy produkcja podała te daty, ujawniła wiadomość, która wywołała duże zamieszanie.

Fani „Wiedźmina” dowiedzieli się, że 3. sezon jest jednocześnie ostatnim w wykonaniu Henry’ego Cavilla. Aktor postanowił pożegnać się z projektem Netfliksa. Wiemy już, że w 4. sezonie w głównej roli zobaczymy Liama Hemswortha. Gwiazdor w przeszłości zagrał w takich blockbusterach jak „Igrzyska śmierci” czy „Niezniszczalni 2”.

„Moja podróż jako Geralt z Rivii była pełna zarówno potworów, jak i przygód, i niestety, odwieszam mój medalion i miecze na 4. sezon”, oznajmił Henry Cavill w oświadczeniu, dodając, że „pan Liam Hemsworth będzie fantastyczny w płaszczu Białego Wilka”.

Tak prezentuje się zwiastun 3. sezonu „Wiedźmina”.

„Wiedźmin”: 3. sezon. Zwiastun

Wielu fanów było niezadowolonych z odejścia Cavilla – według sondażu RadioTimes.com 66 procent stwierdziło, że Hemsworth, który pojawił się w trylogii „Igrzyska śmierci”, nie nadaje się do tej roli. Sam aktor nie ujawnił szczegółów dotyczących jego decyzji. W jego życiu bez wątpienia dużo się dzieje. Gwiazdora przymierza się do roli nowego Jamesa Bonda. Dużo mówi się też o powrocie filmu o Supermenie. Zmiany zachodzą też w jego sferze prywatnej. W kwietniu 2024 roku Cavill potwierdził, że zostanie ojcem.

Przypominamy, że 4. część serii Netfliksa ma pojawić się na platformie streamingowej już w 2024 roku. Jak dotąd jednak nie podano konkretnej daty premiery.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek