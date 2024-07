W końcu ukazał się długo oczekiwany zwiastun głośno zapowiadanego filmu „Gladiator II”. W wykonanym z rozmachem materiale śledzimy przede wszystkim głównego bohatera, Lucjiusza Werusa. W jego rolę wcielił się młody irlandzki aktor, który zdobył popularność w serialu „Normalni ludzie” Paul Mescal.

Akcja kontynuacji rozgrywa się kilkadziesiąt lat po wydarzeniach z pierwszego „Gladiatora” z 2001 roku. Po śmierci Maximusa (Russell Crowe) reżyser Sir Ridley Scott skupił się na historii Lucjusza, syna Lucilli (Connie Nielsen), który jako dziecko został zesłany do ukrywania się w Numidii.

Dorastając z dala od niebezpieczeństw kryjących się w Rzymie, Lucjusz założył własną rodzinę z ukochaną żoną i dzieckiem.

Zwiastun „Gladiatora II”. Dramatyczna droga Paula Mescala

Jednak przybycie armii rzymskiej dowodzonej przez generała Marcusa Acaciusa (Pedro Pascal) prowadzi do zniszczenia domu Lucjusza, a sam bohater zostaje sprowadzony z powrotem do Rzymu jako jeniec wojenny i zmuszony do walki arenie. Tam niespodziewanie staje twarzą w twarz z matką, która od dawna miała go za zmarłego.

Zwiastun, zawierający remiks utworu „No Church in the Wild” Jaya Z i Kanye Westa , również zdradza, że będąc w Rzymie, Lucjusz musi także stawić czoła wielu intrygującym i potężnym postaciom, w tym bliźniaczym władcom, cesarzowi Getie (Joseph Quinn ) i cesarza Karakalli (Fred Hechinger).

W obsadzie „Gladiatora 2” znajduje się także zdobywca Oscara Denzel Washington w roli bogatego handlarza bronią imieniem Macrinus, a Sir Derek Jacobi ponownie wciela się w rolę senatora Gracchusa z pierwszego filmu.

W rozmowie z „Vanity Fair” na temat kontynuacji Sir Ridley tak skomentował historię Lucjusza: „Kiedy jesteś jeńcem wojennym w Rzymie, jeśli zostaniesz uszkodzony, giniesz. Jeśli będziesz zdrowy, zostaniesz oddany do jakiejś służby, jak w niewoli, w przeciwnym razie poszedłbyś na arenę, aby umrzeć”.

Dodaje: „Kłopot w tym, że kiedy jako więzień trafia do Rzymu i ma pierwszą rundę na arenie, widzi swoją matkę – ku swojemu zaskoczeniu. Nie wie, czy ona żyje, czy nie. Skąd miałby wiedzieć? Nie ma telefonów, nie ma prasy, a w loży królewskiej jest całkiem nieźle po 20 latach i jest z generałem, z którym stanął twarzą w twarz na ścianie w Numidii”.

Można śmiało powiedzieć, że zwiastun zapowiedział mnóstwo dramatów. Pytanie - czy „Gladiator II” zaspokoi oczekiwania widzów po porażce Ridleya Scotta, jaką był „Napoleon”.

