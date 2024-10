Kamilowi i Joannie ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trudno się dogadać po powrocie z podróży poślubnej. Oboje zaczynają zauważać, że ciężko im rozmawiać na takie przyziemne tematy. Uczestnik nie ukrywa, że wycofał się z relacji z kolei jego programowa żona, chciałaby, by zabiegał o jej względy, jednocześnie mu tego nie ułatwiając. W zwiastunie kolejnego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", poznajemy Kamila od zupełnie innej, bardzo radosnej strony, co mocno zdziwiło nawet jego własną programową żonę. Właśnie takich emocji brakowało mi w odcinkach.

Zaskoczył mnie nowy zwiastun "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Chodzi o Kamila

Joanna i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" starają się znaleźć nić porozumienia. Entuzjazm uczestnika, który wykazywał podczas wesela zaczyna powoli niknąć. Kamil nie ukrywa, że chociaż doskonale mu się rozmawia z żoną na poważne tematy, to na te bardziej przyziemne trudno im się otworzyć. Okazuje się, że aktualnie panujące między nimi stosunki są dalekie od oczekiwań obu stron. Jednak w zapowiedzi kolejnego odcinka widzimy rozgadanego i uśmiechniętego Kamila, który zajęty jest żywą rozmową. Jego zachowanie jest zaskoczeniem dla Joanny:

Miałam takie wrażenie, że on jest taki właśnie wesolutki, umie być taki energiczny i otwarty jeszcze mocniej

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Dopiero w kolejnym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z pewnością dowiemy się, co stoi za zmianą zachowania uczestnika. W ostatnim odcinku oboje małżonkowie nie szczędzili na swój temat surowych ocen przed kamerami: "Czuję taką bezsilność, bezradność, zagubienie. (...) Jako związek czuję się nie do końca komfortowo. Te rzeczy powodują, że jestem taki zamknięty i nie angażuje się w 100 proc" - opowiadał Kamil.

Fot. Mat. Pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

Joanna ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia" miała podobne odczucia. Zastanawia się, dlaczego jej programowy mąż jest taki wycofany: "Może dla niego to nudne jest poznawanie się przez rozmawianie, może on przez strefę fizyczną zaczynał związki albo dalej oczekuje tego". W dodatku zauważa, że Kamil raczej podporządkowuje się jej pomysłom, a brak jego inicjatywy nie przypada jej do gustu: "Ja po prostu czasem się nudzę i myślę emocje, jak na rybach. Nie wiem czy Kamil może nie ma na mnie jakiegoś pomysłu". Z kolei widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" gorzko się wypowiadają o zachowaniu Joanny i nie rozumieją jej narzekania na męża. Mam nadzieję, że między Joanną a Kamilem w końcu zagości nić porozumienia i będą mogli pokonać dzielącą ich barierę.

Dużo się dzieje także między Piotrem a Agatą ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", między którymi doszło nawet do małych spięć. Uczestnik zaczyna zauważać, że jego gesty denerwują jego programową żoną. Z kolei Agata jest świadoma swoich reakcji i przyznaje, że chciałaby udowodnić Piotrowi, że naprawdę jej zależy na budowaniu relacji, którą umożliwił jej udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Jesteście ciekawi, jak rozwiną się wątki oraz jak potoczą się losy wszystkich trzech par 10. edycji?

