Przed nami kolejny tydzień z serialem "Pierwsza miłość". Co wydarzy się u bohaterów? Melak będzie zazdrosna o Pawła! Kinga wyląduje w szpitalu, a Wojtek opuści Malwinę i Wadlewo. Jedzie do Egiptu! Fotostory i streszczenia nowych odcinków serialu od 2439 od 2442 w naszej galerii. Emisja od 13 do 17 lutego o 18.00 w Polsacie.

Pierwsza Miłość odc. 2438

Kinga z Arturem podejmują decyzję o sprzedaży Barbariana. Tymczasem nieświadomi niczego pracownicy, organizują imprezę na cześć swojej szefowej.

Mieszkańcy Wadlewa są zbulwersowani decyzją Anny o akceptacji projektu Olka i powierzeniu mu funduszy na urządzenie klubokawiarni. Olka jednak przerasta ogrom spraw, które ma do załatwienia.

Chłopak nie radzi sobie z powierzonym mu zadaniem.

Pierwsza Miłość odc. 2439

Krystian namawia Martę na kłamstwo, by usprawiedliwiła swoje nieobecności w pracy. Proponuje jej wspólny wyjazd na szaloną wycieczkę.

Pracownicy Brabariana nie mogą pogodzić się z informacją o jego sprzedaży. Kaśka próbuje przekonać Artura i Kingę, aby tego nie robili.

Malwina podejrzewa Wojtka o romans. Tymczasem Wojtek, by spełnić ostatnie życzenie swojej byłej dziewczyny, musi wyjechać do Egiptu.

Pierwsza Miłość odc. 2440

Mimo sprzeciwu Malwiny, Wojtek wyjeżdża do Egiptu. Zawiedziona dziewczyna bezskutecznie próbuje się z nim skontaktować.

Radek i Jowita chcą się wyprowadzić od Kaśki. Nie wiedzą jednak, jak przekazać tę informację załamanemu utratą pracy przyjacielowi.

Dominika opowiada Melce historie z domu dziecka, które przeżyła wspólnie z Pawłem. Melka staje się coraz bardziej zazdrosna o byłą dziewczynę swojego chłopaka.

Pierwsza Miłość odc. 2441

Krystian i Marta poznają Dominikę. Melce nie podobają się jej bliskie relacje z Pawłem.

Do Barbariana przychodzi potencjalny kupiec, aby obejrzeć bar. Tymczasem Kinga dostaje na konto sporą sumę pieniędzy. Gdy okazuje się, że darczyńcą jest Tola, Kinga postanawia z nią porozmawiać. Podczas spotkania Żukowska nagle traci przytomność.

Pierwsza Miłość odc. 2442

Kinga trafia do szpitala. Po odzyskaniu przytomności obiecuje Arturowi, że już nigdy nie spotka się z Tolą.

Dominika powoduje kłótnie pomiędzy Melką i Pawłem.

Mikser i Beata zastanawiają się nad swoją przyszłością. Przepowiednia spotkanej na ulicy wróżbitki, staje się dla Beaty bodźcem do umówienia się z poznanym w restauracji mężczyzną.

Jak widać to będzie emocjonujący tydzień z serialem "Pierwsza miłość"!

