Katarzyna Cichopek w ostatnim czasie miała okazję kilkukrotnie zadebiutować na antenie Polsatu i program, który prowadzi spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem widzów. W niedzielny poranek prezenterka razem z Maciejem Kurzajewskim poprowadzili poranek w "Halo tu Polsat", a wcześniej zostali przyłapani przez paparazzi w centrum Warszawy. Para tego dnia wyglądała na dość zamyśloną. Zobaczcie ich wspólne zdjęcia.

Reklama

Katarzyna Cichopek opuszcza studio z Maciejem Kurzajewskim

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po zwolnieniu z Telewizji Polskiej trafili do Polsatu, gdzie obok Krzysztofa Ibisza i Pauliny Sykut-Jeżyny stali się najpopularniejszym duetem, cieszącym się ogromną sympatią widzów. Po głośnym rozwodzie z Marcinem Hakielem na aktorkę spadła fala hejtu, ale z czasem fani Katarzyny Cichopek dostrzegli, że znalazła ona szczęście u boku nowego partnera i teraz mocno kibicują tej parze. Gwiazda "M jak miłość" razem z Maciejem Kurzajewskim zostali przyłapali przez paparazzi, kiedy opuszczali studio w Warszawie i trzeba przyznać, że Katarzyna Cichopek wyglądała bardzo stylowo...

Aktorka miała na sobie tweedowy zestaw Patrizia Pepe, który nie należy do tanich. Sama marynarka kosztuje ponad 2 tys. zł, a spódnica to wydatek rzędu tysiąca zł. Do tego trampki Prady za prawie 4 tys. zł. Trzeba przyznać, że to bardzo stylowy zestaw.

Reklama

Tego dnia Katarzyna Cichopek wyglądała na dość zamyśloną. Zobaczcie sami!