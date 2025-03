Zofia Zborowska trafiła do szpitala. Bała się tego, co usłyszy od lekarzy

Zofia Zborowska, znana polska aktorka, niedawno doświadczyła niepokojącej sytuacji zdrowotnej. Trafiła do warszawskiego szpitala z powodu fatalnego samopoczucia. Lekarze natychmiast zlecili serię badań, które pomogły ustalić, co jej dolega. W tym czasie aktorka martwiła się tylko o jedno. Co takiego tak ją zaniepokoiło?