Joanna Racewicz trafiła do szpitala. Wydała komunikat

Joanna Racewicz niespodziewanie trafiła do szpitala, gdzie czeka ją operacja. Znana dziennikarka zamieściła emocjonalne nagranie prosto z sali szpitalnej. Wyjaśniła, co ją spotkało i zaapelowała do fanów, by nie lekceważyli sygnałów, jakie wysyła ciało.