3 z 7

Aneta Zając także gra w "Pierwszej miłości" niezmiennie od 20 lat, wcielając się w Marysię, której to ślub zobaczymy dziś wieczorem. Co ciekawe, nie będzie to pierwszy raz, gdy jej bohaterka powie "tak". W "Halo, tu Polsat" aktorka przyznała, że sama gubi się w ilości ślubów, jakie przeżyła Marysia: "Próbowałam naprawdę policzyć, ale niestety nie udało mi się. Gdzieś przeczytałam, że moja postać stanęła jeszcze na ślubnym kobiercu z Hubertem, czyli Michałem Czerneckim, o czym komplenie zapomniałam. Tych ślubów było sporo i to nie koniec! Dodatkowo były śluby, które się Marysi śniły, więc też musiałam być w sukni i zagrać te sceny".