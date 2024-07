Paulina Gałązka, gwiazda serialu "Pierwsza Miłość", a także ostatniego filmu Andrzeja Wajdy "Powidoki", zagrała w teledysku grupy Element "A jeśli nie dziś". Jak wypadła w tej roli? My wiemy jedno, o Paulinie będzie teraz bardzo głośno!

Paulina jest jedną z gwiazd "Pierwszej Miłości", gdzie gra Asię. Widzowie Polsatu doskonale znają ją również z serialu "Skazane", gdzie również zagrała jedną z głównych ról, obok takich gwiazd jak Olga Bołądź czy Beata Ścibakówna. Na swoim koncie ma również role w filmach "Kamienie na szaniec", "Żyć nie umierać", "Córki dancingu". Ostatnio zagrała główną rolę w niemieckim filmie "Young man with high potential". Opowiada on o utalentowanym studencie informatyki (w tej roli duński aktor Adam Ild Rohweder), który zakochuje się w swojej koleżance z roku (w tej Paulina Gałązka). Ponadto, pojawiła się w norweskim serialu Okkupert 2, którego pierwszy sezon zdobył popularność w USA i w Kanadzie. Obecnie pracuje nad spektaklem "Ojciec" w Teatrze Ateneum z Marianem Opanią i Magdą Schejbal w rolach głównych.

A wierni widzowie serialu "Pierwsza miłość" nie mogą się doczekać, co wydarzy się dalej w związku Asi i jej chłopaka Tymoteusza :).

A jak aktorka wypadła w teledysku grupy Element? Zobaczcie sami!

„A jeśli nie dziś” to debiutancki singiel zespołu Element, zapowiadający płytę, która pojawi się już niebawem.

To nieco tajemnicza, a zarazem dosyć trywialna opowieść, o poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. O tym, jak łatwo przenika się rzeczywistość ze snem. Dlaczego skrywamy nasze największe marzenia? To singiel, dla tych, którzy nie tylko dążą do szczęścia, ale również starają się realizować swoje cele, co nierzadko nie jest jednowymiarowe. W główną rolę wciela się niesamowita Paulina Gałązka, która na swoim koncie ma sporo fenomenalnych ról w największych polskich produkcjach.